Myanmar đột kích trung tâm lừa đảo, gần 700 người bỏ chạy, vượt biên sang Thái Lan

Ông Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya, phó tỉnh trưởng tỉnh Tak của Thái Lan cho biết, tính đến sáng hôm qua (23/10), cơ quan chức năng Thái Lan đã tạm giữ 677 người (gồm 618 nam và 59 nữ), đa số là công dân các nước ở khu vực châu Á.

Nạn nhân lừa đảo ở Myanmar. Ảnh: Reuters.

Phó tỉnh trưởng tỉnh Tak cho biết thêm, cơ quan chức năng Myanmar mới đây đã trấn áp trung tâm lừa đảo KK Park ở thị trấn Myawaddy và đang kiểm tra, khám xét khu vực. Việc này đã khiến một lượng lớn người bỏ chạy khỏi trung tâm lừa đảo và vượt qua sông Moei để vào Thái Lan. Lực lượng quân đội và cảnh sát xuất nhập cảnh Thái Lan đang phối hợp để cung cấp sự hỗ trợ phù hợp với các quy trình, thủ tục nhân đạo.

Ông Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya nhấn mạnh, những người vượt biên sẽ cần phải trải qua quá trình xác minh, sàng lọc nhằm xác định có phải nạn nhân của tội phạm buôn người hay không. Trường hợp không phải, họ có thể bị xử lý với tội vượt biên trái phép.

Văn phòng hành chính tỉnh Tak cũng đã ra thông cáo về nhóm người vượt biên từ Myanmar vào Thái Lan gồm các công dân nước ngoài, đồng thời đưa ra nhận định, thời gian tới có thể sẽ có thêm nhiều người vượt biên từ Myanmar vào Thái Lan.

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ quán Indonesia tại Myanmar mới đây cho biết, khoảng 20 công dân Indonesia tại Myanmar đã vượt qua sông Moei để vào Thái Lan trong tối ngày 22/10.

Trước đó, ngày 19/10, cơ quan chức năng Myanmar đã tiến hành đột kích trung tâm lừa đảo KK Park và phong tỏa, kiểm soát khoảng 200 tòa nhà trong khu phức hợp, đồng thời bắt giữ hơn 2.000 nghi phạm và thu giữ hàng chục bộ thiết bị Internet vệ tinh Starlink.