Mỹ và Taliban đạt thỏa thuận trao đổi tù nhân

Theo đó, các đại diện của Chính phủ Mỹ gồm Adam Boehler, Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump phụ trách giải quyết vấn đề con tin, Zalmay Khalilzad, cựu đặc phái viên Mỹ về Afghanistan đã có cuộc thảo luận với quyền Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi.

Cuộc họp giữa phái đoàn Mỹ phụ trách vấn đề con tin và tù nhân với quyền Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan Amir Khan Muttaqi tại Kabul (Ảnh: Khaama Press)

Sau cuộc họp, văn phòng Phó Thủ tướng Afghanistan Abdul Ghani Baradar ra thông báo cho biết, đại diện phía Mỹ - đặc phái viên Adam Boehler khẳng định hai nước sẽ tiến hành trao đổi tù nhân. Hiện cả Mỹ và Afghanistan đều đang giam giữ công dân của nhau. Trong khi đó, Washington hiện chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào xác nhận thỏa thuận hay chi tiết về việc trao đổi.

Một trong những công dân Mỹ đang bị giam giữ tại Afghanistan được quan tâm nhiều nhất là Mahmood Habibi, một doanh nhân gốc Afghanistan nhập tịch Mỹ. Ông từng làm việc cho một công ty viễn thông tại thủ đô Kabul trước khi mất tích vào năm 2022. Mỹ hiện treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin tìm ra ông. Còn phía Taliban phủ nhận liên quan đến vụ mất tích này.

Ở chiều ngược lại, chính quyền Taliban được cho là đang yêu cầu Mỹ trả tự do cho Muhammad Rahim, công dân Afghanistan cuối cùng bị giam giữ tại nhà tù Guantanamo. Người này đã bị giam mà không qua xét xử từ năm 2008.

Một công dân Mỹ khác, kỹ sư hàng không George Glezmann, đã được thả sau hơn hai năm bị giam giữ. Thỏa thuận này đạt được trong chuyến thăm Kabul hồi tháng 3 của Đặc phái viên Adam Boehler. Thỏa thuận này có được nhờ vai trò trung gian của Qatar, được Taliban mô tả là một “cử chỉ nhân đạo” và “dấu hiệu thiện chí”.

Trước đó, vào tháng 1/2025, Mỹ và Afghanistan đã tiến hành trao đổi tù nhân, trong đó công dân Mỹ Ryan Corbett và William Wallace McKenty được trả tự do để đổi lấy việc trao trả Khan Mohammad, một công dân Afghanistan đang thụ hai án tù chung thân tại Mỹ.