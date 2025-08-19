Mỹ và châu Âu bắt tay xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo Bloomberg| 19/08/2025 16:52

Các quan chức Mỹ và châu Âu sẽ ngay lập tức bắt tay vào việc thiết lập cơ chế bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine, nhằm mở đường cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho hay, gói bảo đảm an ninh sẽ tập trung vào việc củng cố lực lượng và năng lực quân sự của Ukraine mà không áp đặt bất kỳ hạn chế nào, như giới hạn quân số. Động thái này được cho là nhằm ngăn chặn khả năng Nga yêu cầu Kiev thu hẹp quy mô quân đội như một điều kiện cho thỏa thuận chấm dứt xung đột.

my va chau Au bat tay xay dung co che bao dam an ninh cho ukraine hinh anh 1
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp  Emmanuel Macron trước cuộc họp ở Nhà Trắng ngày 18/8/2025. Ảnh: Reuters

Cuộc họp tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Zelensky và một số nhà lãnh đạo châu Âu ngày 18/8 đã giúp làm rõ hơn cam kết của Washington trong việc bảo đảm an ninh cho Ukraine. Các cuộc gặp cũng xoa dịu lo ngại từ Ukraine và các đồng minh châu Âu về khả năng Mỹ nghiêng về phía Nga sau cuộc hội đàm trước đó giữa ông Trump và ông Putin tại Alaska.

“Tại cuộc họp, chúng tôi đã thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Ukraine, trong đó các nước châu Âu sẽ cung cấp với sự điều phối của Mỹ”, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Theo kế hoạch, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ được thông báo trực tuyến vào ngày 19/8 về kết quả cuộc họp tại Washington.

Gói bảo đảm an ninh này dự kiến sẽ được xây dựng dựa trên nỗ lực của “liên minh thiện chí” do Anh và Pháp dẫn dắt, đồng thời có thể bao gồm một lực lượng đa quốc gia trong tương lai, mặc dù hình thức cụ thể vẫn chưa được xác định.

Nguồn tin cho biết, tại cuộc họp ở Nhà Trắng các nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự ủng hộ rộng rãi đối với ý tưởng bảo đảm an ninh theo mô hình “Điều 5 của NATO” – điều khoản phòng thủ tập thể trong Hiệp ước NATO, vốn là ý tưởng được Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đề xuất đầu tiên. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể và vai trò của Mỹ trong cơ chế này sẽ cần được các quan chức tiếp tục làm rõ.

Theo vov.vn
