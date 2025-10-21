Mỹ và Australia ký thoả thuận quan trọng về đất hiếm

Trước sự chứng kiến của các phóng viên, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Australia Albanese đã ký thoả thuận quan trọng về khoáng sản. Khung thoả thuận ngắn gọn nêu rõ Mỹ và Australia sẽ hợp tác để đẩy nhanh việc cấp phép khai thác và sản xuất đồng thời sẽ chi 1 tỷ USD cho các dự án ở cả hai nước.

Thủ tướng Australia Albanese cho biết, thoả thuận này nhằm mục đích tăng cường đầu tư vào khai thác và tinh chế khoáng sản dùng trong sản xuất chíp và pin đồng thời sẽ giúp đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Australia Albanese ký thoả thuận hôm 20/10 (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, ông Trump tiết lộ, nhóm của ông đã làm việc khá lâu về thoả thuận khoáng sản với Australia. Ông Trump nói: “Chúng tôi hợp tác rất nhiều về đất hiếm và hai nước có mối quan hệ rất tốt đẹp. Trong khoảng 1 năm nữa, chúng ta sẽ có rất nhiều khoáng sản quan trọng và đất hiếm tới mức bạn sẽ không biết phải làm gì với chúng”.

Cũng theo công bố của Nhà Trắng, Bộ Quốc phòng Mỹ dự định sẽ đầu tư xây dựng một nhà máy tinh chế Gali ở Tây Australia. Gali là một khoáng sản quan trọng trong việc sản xuất các hệ thống phòng thủ tên lửa và vệ tinh tiên tiến.

Thoả thuận về khoáng sản với Australia được coi là sống còn với Mỹ khi nước này đang tìm cách tiếp cận nguồn đất hiếm và khoáng sản quan trọng trên khắp thế giới trong bối cảnh Trung Quốc thắt chặt kiểm soát nguồn cung toàn cầu.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Albanese đến Washington, Mỹ đã đẩy nhanh kế hoạch để Australia mua 3 tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong thập kỷ tới.