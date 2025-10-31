Mỹ tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ Cuba khắc phục hậu quả bão Melissa

Quang Trung/VOV-Washington| 31/10/2025 06:07

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio ngày 30/10 tuyên bố, chính quyền Mỹ sẵn sàng sát cánh cùng người dân Cuba và các nước lân cận trong việc khắc phục hậu quả bão Melissa.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/10 tuyên bố sẽ sát cánh cùng người dân Cuba cũng như các nước Caribe lân cận để khắc phục hậu quả do bão Melissa gây ra. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ban hành Tuyên bố về nhu cầu nhân đạo cho Cuba và sẵn sàng cung cấp hỗ trợ nhân đạo ngay lập tức, trực tiếp hoặc thông qua các đối tác để cung cấp đến cho người dân Cuba.

my tuyen bo san sang giup do cuba khac phuc hau qua bao melissa hinh anh 1
Một khu vực tại El Cobre (Santiago de Cuba, Cuba) chịu thiệt hại do bão Melissa. Nguồn: Reuters

Mỹ cũng khuyến khích người dân, tổ chức hỗ trợ cho người dân Cuba về thực phẩm, thuốc men và hàng hoá nhân đạo cũng như ứng phó thảm hoạ.

Trước đó, siêu bão Melissa đã đổ bộ vào miền Đông Cuba vào sáng sớm 29/10 với sức gió lên tới 193 km/h sau khi tàn phá Jamaica và được ghi nhận là một trong những cơn bão mạnh nhất từng xuất hiện ở Đại Tây Dương. Cơn bão đã tàn phá miền Đông Cuba, khiến khoảng 650.000 người dân phải sơ tán, đồng thời ước tính hàng triệu người có thể bị ảnh hưởng gián tiếp do gián đoạn giao thông và chuỗi cung ứng lương thực.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/my-tuyen-bo-san-sang-giup-do-cuba-khac-phuc-hau-qua-bao-melissa-post1242263.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/my-tuyen-bo-san-sang-giup-do-cuba-khac-phuc-hau-qua-bao-melissa-post1242263.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Mỹ tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ Cuba khắc phục hậu quả bão Melissa
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO