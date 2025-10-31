Mỹ tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ Cuba khắc phục hậu quả bão Melissa

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/10 tuyên bố sẽ sát cánh cùng người dân Cuba cũng như các nước Caribe lân cận để khắc phục hậu quả do bão Melissa gây ra. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ban hành Tuyên bố về nhu cầu nhân đạo cho Cuba và sẵn sàng cung cấp hỗ trợ nhân đạo ngay lập tức, trực tiếp hoặc thông qua các đối tác để cung cấp đến cho người dân Cuba.

Một khu vực tại El Cobre (Santiago de Cuba, Cuba) chịu thiệt hại do bão Melissa. Nguồn: Reuters

Mỹ cũng khuyến khích người dân, tổ chức hỗ trợ cho người dân Cuba về thực phẩm, thuốc men và hàng hoá nhân đạo cũng như ứng phó thảm hoạ.

Trước đó, siêu bão Melissa đã đổ bộ vào miền Đông Cuba vào sáng sớm 29/10 với sức gió lên tới 193 km/h sau khi tàn phá Jamaica và được ghi nhận là một trong những cơn bão mạnh nhất từng xuất hiện ở Đại Tây Dương. Cơn bão đã tàn phá miền Đông Cuba, khiến khoảng 650.000 người dân phải sơ tán, đồng thời ước tính hàng triệu người có thể bị ảnh hưởng gián tiếp do gián đoạn giao thông và chuỗi cung ứng lương thực.