Mỹ tuyên bố ngừng viện trợ cho Ukraine

“Chúng tôi sẽ không tự bỏ tiền ra để viện trợ cho Ukraine nữa. Nếu châu Âu muốn đứng ra mua vũ khí từ các nhà sản xuất Mỹ thì chúng tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng chi phí không còn do Mỹ gánh”, ông Vance nói.

Phát biểu này được đưa ra sau chuyến công du London, nơi ông Vance gặp gỡ nhiều quan chức châu Âu và Ukraine, trong đó có Ngoại trưởng Anh David Lammy. Theo truyền thông, đây là bước chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra ngày 15/8 tại Alaska, với mục tiêu hàng đầu là tìm giải pháp chấm dứt xung đột Nga–Ukraine.

Phó Tổng thống Mỹ J.D.Vance. Ảnh: RT

Ông cũng cho rằng các đồng minh châu Âu của Ukraine cần “gánh phần trách nhiệm lớn hơn” nếu muốn duy trì sự hỗ trợ cho Kiev. Theo ông Vance, Washington sẵn sàng bán vũ khí nhưng sẽ không tiếp tục làm “người chi trả chính” cho cuộc chiến.

“Người dân Mỹ đã quá mệt mỏi khi phải liên tục gửi tiền thuế của mình cho cuộc chiến này. Nếu các nước châu Âu thực sự quan tâm, họ có thể mua vũ khí từ các nhà sản xuất Mỹ để tiếp tục hỗ trợ Kiev. Nhưng chúng tôi sẽ không tự bỏ tiền nữa”, ông Vance nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các phương án thảo luận hiện nay bao gồm khả năng “hoán đổi một số vùng lãnh thổ theo hướng có lợi cho cả hai bên”, đồng thời lưu ý rằng Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky sẽ phải tìm cách thông qua bất kỳ thỏa thuận nào theo luật pháp Ukraine.

Tuy nhiên, ông Zelensky bác bỏ hoàn toàn ý tưởng này, khẳng định “không ai có thể và sẽ” nhượng bộ về lãnh thổ. “Người Ukraine sẽ không giao đất cho kẻ chiếm đóng,” ông tuyên bố.

Về phía Nga, Trưởng đoàn đàm phán Kirill Dmitriev cảnh báo, những lực lượng muốn kéo dài chiến sự chắc chắn sẽ tìm mọi cách phá hoại hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa ông Putin và ông Trump.

Dù vậy, Phó Tổng thống Vance nhận định bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng sẽ khó làm hài lòng cả hai phía. “Kết quả cuối cùng sẽ không khiến ai thật sự hạnh phúc – cả Nga lẫn Ukraine đều sẽ phải chấp nhận những điều mình không muốn. Nhưng điều quan trọng là đạt được một thỏa thuận cả hai bên có thể chấp nhận được”, ông nói.

Theo ông Vance, Mỹ đang phối hợp để sắp xếp các cuộc gặp giữa ông Putin, ông Zelensky và ông Trump, nhưng trước mắt, Washington cho rằng chưa nên để ông Putin gặp ông Zelensky trước khi trao đổi trực tiếp với ông Trump.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng tổ chức hội nghị ba bên, song hiện tại, ưu tiên vẫn là cuộc gặp song phương với ông Putin theo đề nghị từ phía Moscow.