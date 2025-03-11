Mỹ tuyên bố không có kế hoạch tiến hành thử nghiệm vụ nổ hạt nhân

03/11/2025 11:04

Các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh sẽ không bao gồm các vụ nổ hạt nhân vào thời điểm này, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết hôm 2/11.

“Tôi nghĩ những gì chúng ta đang nói đến bây giờ là các cuộc thử nghiệm hệ thống, chứ không phải là vụ nổ hạt nhân. Đây là những gì chúng tôi gọi là vụ nổ không đạt mức phản ứng hạt nhân dây chuyền (non-critical explosions)", ông Wright nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News.

Theo ông Wright - người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ, các cuộc thử nghiệm này liên quan đến tất cả các bộ phận khác của vũ khí hạt nhân để đảm bảo chúng hoạt động chính xác và có thể kích hoạt phản ứng nổ hạt nhân khi cần.

my tuyen bo khong co ke hoach tien hanh thu nghiem vu no hat nhan hinh anh 1
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright. Ảnh: Reuters

Ông cho biết, các cuộc thử nghiệm sẽ được thực hiện trên những hệ thống mới, nhằm đảm bảo rằng các loại vũ khí hạt nhân thay thế trong tương lai sẽ tốt hơn những mẫu trước đây.

Ngay trước cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc hôm 30/10, Tổng thống Trump tuyên bố ông đã ra lệnh cho quân đội Mỹ khởi động lại quy trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau 33 năm tạm dừng.

Tổng thống Trump tái khẳng định tuyên bố này hôm 31/10 nhưng không trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu kế hoạch đó có bao gồm các vụ thử ngầm dưới lòng đất, vốn phổ biến trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh hay không.

Theo ông Wright, Mỹ đã tiến hành các vụ nổ thử hạt nhân trong thập niên 1960, 1970 và 1980, qua đó thu thập lượng lớn dữ liệu và thông số kỹ thuật chi tiết về các vụ nổ.

“Với năng lực khoa học và tính toán hiện nay, chúng tôi có thể mô phỏng cực kỳ chính xác điều gì sẽ xảy ra trong một vụ nổ hạt nhân. Giờ đây, chúng tôi mô phỏng các điều kiện dẫn đến vụ nổ đó và khi thay đổi thiết kế bom, chúng tôi có thể dự đoán hiệu quả mà nó sẽ tạo ra", Bộ trưởng Năng lượng Mỹ nói.

