Mỹ tuyên bố chấm dứt các khoản viện trợ cho Colombia

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố, ma tuý trở thành ngành kinh doanh lớn nhất ở Colombia và ông Petro không làm gì để ngăn chặn điều đó. Bất chấp các khoản viện trợ quy mô lớn từ Mỹ. Mục đích của việc sản xuất ma tuý là bán một số lượng lớn vào Mỹ, gây ra cái chết, sự tàn phá và thảm hoạ.

Ông Trump viết thêm, kể từ hôm nay, các khoản thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả viện trợ sẽ không còn được thực hiện cho Colombia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, sẽ ngừng các khoản thanh toán và trợ cấp quy mô lớn cho Colombia bởi lý do liên quan tới ma tuý (Ảnh: Reuters).

Colombia từng là một trong những quốc gia nhận viện trợ lớn nhất của Mỹ ở Tây bán cầu, nhưng dòng tiền này đã bị cắt giảm mạnh trong năm nay sau khi Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) chấm dứt hoạt động tại quốc gia này.

Mỹ viện trợ lên tới khoảng 380 triệu USD/năm cho cuộc chiến chống ma túy của Colombia.

Quan hệ giữa Bogota và Washington trở nên căng thẳng từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Hồi tháng 9 vừa qua, Mỹ đã thu hồi thị thực của Tổng thống Colombia Gustavo Petro sau khi ông tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ở New York và kêu gọi binh sĩ Mỹ không tuân theo mệnh lệnh của ông Trump.

Colombia cũng đã thông báo đã dừng mua vũ khí của Mỹ sau khi Washington tước tư cách đồng minh của đất nước Nam Mỹ này trong cuộc chiến chống ma tuý.