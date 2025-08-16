Mỹ tung tên lửa Mako: Công nghệ siêu thanh xuyên thủng mọi lưới phòng không, thay đổi cuộc chơi

Tên lửa Mako, sản phẩm hợp tác giữa Lockheed Martin và CoAspire, đã gây ấn tượng mạnh mẽ tại triển lãm Sea Air Space 2024 ở Maryland, Mỹ, với biệt danh “ngọn giáo rực cháy xuyên bầu trời và biển cả”.

Đây là vũ khí siêu thanh đầu tiên được thiết kế để tích hợp vào khoang vũ khí bên trong của các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm như F-35A/C và F-22A, đồng thời tương thích với nhiều nền tảng khác, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công nghệ quân sự hiện đại.

Bài viết sẽ phân tích các đặc điểm công nghệ nổi bật của tên lửa Mako dựa trên các nguồn thông tin Visegrád Post, Rude Baguette và Topwar.ru.

Vũ khí siêu thanh của Mỹ. Trong ảnh – một bộ phận của tên lửa siêu thanh Mako. Ảnh: octagon.media, 2024

Thiết kế và đặc tính kỹ thuật

Tên lửa Mako là vũ khí siêu thanh đa nhiệm (multi-mission hypersonic missile) với kích thước nhỏ gọn, chỉ dài 4m, đường kính 33cm và trọng lượng khoảng 590kg, bao gồm đầu đạn 59kg.

Được trang bị động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, Mako có khả năng đạt tốc độ tối thiểu Mach 5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh), cho phép nó hoạt động hiệu quả trong các môi trường chiến đấu khắc nghiệt.

Khả năng cơ động ở độ cao lớn giúp Mako có thể xuyên thủng các hệ thống phòng không tiên tiến, khiến nó trở thành một mối đe dọa đáng gờm đối với các mục tiêu nhạy cảm như hệ thống phòng không di động và tên lửa đạn đạo.

Điểm nổi bật của Mako là thiết kế mô-đun và kiến trúc mở, cho phép tích hợp nhanh các thành phần tùy chỉnh như đầu đạn và hệ thống dẫn đường tùy thuộc vào nhiệm vụ.