Mỹ tung công nghệ tên lửa siêu thanh Dark Eagle, gửi thông điệp lạnh đến Trung Quốc

Tên lửa siêu thanh Dark Eagle, hay còn được gọi là vũ khí siêu thanh tầm xa (Long-Range Hypersonic Weapon - LRHW), là một trong những bước tiến công nghệ quân sự tiên phong của Quân đội Mỹ, đánh dấu sự tham gia chính thức của Mỹ vào cuộc đua vũ khí siêu thanh với các cường quốc như Trung Quốc và Nga.

Được triển khai lần đầu tiên ra nước ngoài tại Lãnh thổ Bắc Úc trong cuộc tập trận Talisman Sabre 2025, Dark Eagle không chỉ thể hiện khả năng tác chiến tiên tiến mà còn mang ý nghĩa chiến lược quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Dựa trên các nguồn thông tin Stars and Stripes, The Defense Post và trang web của Quân đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ (USARPAC), bài viết sẽ phân tích công nghệ, đặc điểm và ý nghĩa chiến lược của hệ thống tên lửa này.

Các quân nhân thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Australia chụp ảnh cùng hệ thống tên lửa siêu thanh Dark Eagle tại vùng Lãnh thổ Bắc Úc. Ảnh: Quân đội Mỹ/thedefensepost.com

Công nghệ và đặc điểm của Dark Eagle

Dark Eagle là hệ thống tên lửa siêu thanh đất đối đất, được thiết kế để tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên đến 2.775km với tốc độ vượt quá Mach 5, gấp năm lần tốc độ âm thanh.

Hệ thống này bao gồm một tên lửa được phóng từ mặt đất, sử dụng động cơ đẩy hai giai đoạn chạy bằng nhiên liệu rắn và mang theo thân lượn siêu thanh chung (Common Hypersonic Glide Body - C-HGB), một phương tiện lượn không động cơ nhưng có khả năng cơ động cao.

Điểm nổi bật của Dark Eagle nằm ở khả năng cơ động trong suốt hành trình bay, giúp nó khó bị phát hiện và đánh chặn bởi các hệ thống phòng không hiện tại.