Mỹ truy tố cựu giám đốc FBI James Comey

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump sa thải công tố viên liên bang Erik Siebert, người được cho là đã bày tỏ sự nghi ngờ nội bộ về việc khởi tố ông Comey.

Cựu giám đốc FBI (Cục Điều tra liên bang Mỹ) bị truy tố liên quan đến lời khai của ông trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ năm 2020.

Cách đây vài ngày, Tổng thống Donald Trump công khai yêu cầu Bộ Tư pháp hành động "ngay lập tức" để truy tố ông Comey và các đối thủ chính trị khác.