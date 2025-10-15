Mỹ truy tố Chủ tịch tập đoàn Campuchia, thu lượng bitcoin 15 tỷ USD

Chính phủ Mỹ ngày 14/10 đã đưa Prince Group, có trụ sở tại Phnom Penh (Campuchia), vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, với cáo buộc điều hành các mạng lưới lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại cho hàng nghìn nạn nhân tại Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Prince Group, khiến tập đoàn này gần như bị cô lập trên trường quốc tế. Các công ty và cá nhân Mỹ bị cấm giao dịch với Prince, trong khi những đối tác nước ngoài tiếp tục làm ăn với tập đoàn này cũng có nguy cơ bị áp lệnh trừng phạt. Mọi tài sản của Prince trên lãnh thổ Mỹ đều bị phong tỏa.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn, Chen Zhi (38 tuổi), bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố riêng với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền, đồng thời bị tịch thu lượng bitcoin trị giá 15 tỷ USD – được cho là lợi nhuận bất hợp pháp từ hoạt động gian lận tài chính. Đây là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ, song việc tịch thu chính thức vẫn cần tòa án phê chuẩn.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn Prince Holding Group, Chen Zhi . Ảnh: Prince Holding

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Prince Group đã xây dựng và điều hành hàng loạt khu phức hợp tại Campuchia, nơi các nhóm tội phạm thực hiện các vụ lừa đảo qua mạng, được gọi là “pig butchering” – hay “lò mổ lợn”. Trong các vụ này, nạn nhân bị “vỗ béo” bằng những mối quan hệ tình cảm giả mạo hoặc các chiêu trò đầu tư hấp dẫn, trước khi bị “làm thịt” khi kẻ lừa đảo biến mất cùng toàn bộ tiền bạc.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, ngoài các vụ “pig butchering”, Prince còn thu lợi từ nhiều hình thức phạm tội khác như “tống tiền tình dục” (sextortion) – trong đó nạn nhân bị đe dọa công bố hình ảnh nhạy cảm tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo, cũng như tham nhũng, cờ bạc phi pháp và buôn người. Tập đoàn này được cho là đang điều hành ít nhất 10 khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia.

Theo cáo trạng, ông Chen Zhi trực tiếp điều hành các khu phức hợp lừa đảo, theo dõi sổ sách lợi nhuận và ra lệnh trừng phạt những người bị coi là “gây rối”. Các trại lừa đảo này thường sử dụng hàng nghìn lao động, trong đó nhiều người bị ép buộc làm việc và trở thành nạn nhân của nạn buôn người.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, doanh thu khổng lồ từ hoạt động lừa đảo đã giúp Prince Group mở rộng thành một tập đoàn kinh tế đa ngành, đầu tư vào bất động sản, ngân hàng và giải trí. Trên trang web chính thức, Prince quảng bá rằng họ sở hữu Ngân hàng Prince Bank và đang phát triển tòa tháp 47 tầng tại thủ đô Phnom Penh.

Ngoài hoạt động tại Campuchia, hơn 100 pháp nhân và nhiều cá nhân liên quan đến Prince bị phát hiện đăng ký ở nước ngoài, gồm Quần đảo Virgin thuộc Anh, Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, du thuyền hạng sang của Chen Zhi được quản lý thông qua một công ty đăng ký tại Singapore.

Cáo trạng cũng tiết lộ Chen Zhi đã sử dụng tiền phạm pháp để mua tranh của danh họa Picasso tại một nhà đấu giá ở New York, cùng máy bay riêng, biệt thự nghỉ dưỡng và các chuyến du lịch xa hoa.

Cùng với các biện pháp trừng phạt Prince Group, Bộ Tài chính Mỹ phối hợp với Chính phủ Anh trong chiến dịch triệt phá các mạng lưới lừa đảo tại Đông Nam Á – được đánh giá là động thái mạnh tay nhất từ trước tới nay của Washington trong lĩnh vực này.

Giới chức Mỹ cho biết, Chen Zhi hiện vẫn đang lẩn trốn. Nếu bị kết tội, ông này có thể phải đối mặt với mức án tối đa 40 năm tù.

Prince Group hiện chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc. Trước đó, tập đoàn này từng phủ nhận mọi liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến.