Mỹ - Trung Quốc sẽ sớm tổ chức vòng đàm phán kinh tế - thương mại mới

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh| 18/10/2025 19:14

Trong cuộc điện đàm mới đây, các nhà đàm phán thương mại cấp cao của Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí về việc sớm tổ chức một vòng đàm phán mới, thể hiện nỗ lực của hai bên trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại song phương.

Theo thông tin từ Tân Hoa xã, vào sáng 18/10 (giờ Bắc Kinh), Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, Trưởng đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc, đã có cuộc điện đàm với Trưởng đoàn đàm phán phía Mỹ là Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Đại diện Thương mại Katherine Tai.

my - trung quoc se som to chuc vong dam phan kinh te - thuong mai moi hinh anh 1
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Ảnh: Sputnik.

Nội dung cuộc trao đổi tập trung vào việc thúc đẩy thực hiện những đồng thuận quan trọng đã đạt được trong các cuộc điện đàm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước từ đầu năm đến nay.

Hai bên đã có những trao đổi trực tiếp và mang tính xây dựng về các vấn đề then chốt trong quan hệ kinh tế và thương mại Trung - Mỹ. Kết thúc cuộc đối thoại, hai bên nhất trí sẽ sớm triển khai một vòng đàm phán kinh tế - thương mại mới để giải quyết những vấn đề mới nổi trong thời gian gần đây.

Động thái này được giới quan sát đánh giá là một bước tiến tích cực, góp phần ổn định và phát triển mối quan hệ song phương giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo vov.vn
