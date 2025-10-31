Mỹ: Trung Quốc đã phê duyệt thỏa thuận chuyển giao TikTok

Theo thỏa thuận mới về hoạt động của TikTok tại Mỹ, ứng dụng này sẽ được tách thành một liên doanh mới có trụ sở tại Mỹ, do nhóm các nhà đầu tư Mỹ, bao gồm Oracle và Silver Lake Partners, nắm giữ khoảng 80% cổ phần. Phần còn lại, 20% cổ phần, sẽ thuộc về ByteDance, công ty mẹ của TikTok.