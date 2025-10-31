Mỹ: Trung Quốc đã phê duyệt thỏa thuận chuyển giao TikTok

31/10/2025 12:57

Phát biểu trên kênh Fox Business Network, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Trung Quốc đã phê duyệt thỏa thuận chuyển giao liên quan đến ứng dụng TikTok.

Người dùng mở ứng dụng TikTok. Ảnh: XINHUA
Người dùng mở ứng dụng TikTok. Ảnh: XINHUA

Ông Scott Bessent tuyên bố: "Tại Kuala Lumpur, chúng tôi đã hoàn tất thỏa thuận TikTok với sự phê duyệt của Trung Quốc".

Theo thỏa thuận mới về hoạt động của TikTok tại Mỹ, ứng dụng này sẽ được tách thành một liên doanh mới có trụ sở tại Mỹ, do nhóm các nhà đầu tư Mỹ, bao gồm Oracle và Silver Lake Partners, nắm giữ khoảng 80% cổ phần. Phần còn lại, 20% cổ phần, sẽ thuộc về ByteDance, công ty mẹ của TikTok.

Thông báo được công bố sau nhiều tháng đàm phán giữa Washington và Bắc Kinh về tương lai hoạt động của TikTok tại Mỹ. Trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, Bắc Kinh sẽ giải quyết thỏa đáng các vấn đề liên quan đến TikTok với phía Mỹ.

PHƯƠNG NAM
Theo www.sggp.org.vn
https://www.sggp.org.vn/my-trung-quoc-da-phe-duyet-thoa-thuan-chuyen-giao-tiktok-post820975.html
Copy Link
https://www.sggp.org.vn/my-trung-quoc-da-phe-duyet-thoa-thuan-chuyen-giao-tiktok-post820975.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Xe - Công nghệ
            Mỹ: Trung Quốc đã phê duyệt thỏa thuận chuyển giao TikTok
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO