Mỹ trừng phạt 2 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga

Quang Trung/VOV-Washington| 23/10/2025 07:40

Bộ Tài chính Mỹ  hôm qua (22/10) đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga Rosneft và Lukoi, nhằm gia tăng áp lực với nước này liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết việc áp đặt lệnh trừng phạt lên các tập đoàn dầu mỏ của Nga nhằm gây sức ép và kêu gọi Moscow đồng ý với một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Lệnh trừng phạt được đưa ra sau khi cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bị hoãn vô thời hạn.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục trong cuộc tiếp Tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông Trump cho biết,  lý do huỷ cuộc gặp với ông Putin do phía Nga cảm thấy không ổn và phía Mỹ cũng cảm thấy khó có thể đạt được mục đích.

my trung phat 2 tap doan dau mo lon nhat cua nga hinh anh 1
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: Reuters)

Trong thông cáo báo chí công bố các lệnh trừng phạt, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh rằng xung đột ở Ukraine phải chấm dứt.

Bộ Tài chính Mỹ cũng tuyên bố sẵn sàng thực hiện thêm các hành động cần thiết khác nhằm hỗ trợ Tổng thống Trump chấm dứt xung đột ở Ukraine. Bên cạnh đó, họ cũng kêu gọi các đồng minh tham gia và tuân thủ các lệnh trừng phạt. Giới chức Mỹ cũng cho biết có thể sẽ có thêm hành động nếu Nga tiếp tục từ chối các cuộc đàm phán hòa bình.

Ông Trump nói: "Tôi nghĩ chúng chắc chắn sẽ có tác động. Đây là những lệnh trừng phạt rất mạnh, đặc biệt là với ngành dầu mỏ. Hai công ty dầu lớn nhất, thuộc hàng lớn nhất thế giới. Nhưng họ là người Nga. Họ sản xuất rất nhiều dầu. Hy vọng điều này sẽ khiến họ nghĩ lại, và cả ông Zelensky nữa”.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/my-trung-phat-2-tap-doan-dau-mo-lon-nhat-cua-nga-post1240026.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/my-trung-phat-2-tap-doan-dau-mo-lon-nhat-cua-nga-post1240026.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Mỹ trừng phạt 2 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO