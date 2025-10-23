Mỹ trừng phạt 2 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết việc áp đặt lệnh trừng phạt lên các tập đoàn dầu mỏ của Nga nhằm gây sức ép và kêu gọi Moscow đồng ý với một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Lệnh trừng phạt được đưa ra sau khi cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bị hoãn vô thời hạn.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục trong cuộc tiếp Tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông Trump cho biết, lý do huỷ cuộc gặp với ông Putin do phía Nga cảm thấy không ổn và phía Mỹ cũng cảm thấy khó có thể đạt được mục đích.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: Reuters)

Trong thông cáo báo chí công bố các lệnh trừng phạt, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh rằng xung đột ở Ukraine phải chấm dứt.

Bộ Tài chính Mỹ cũng tuyên bố sẵn sàng thực hiện thêm các hành động cần thiết khác nhằm hỗ trợ Tổng thống Trump chấm dứt xung đột ở Ukraine. Bên cạnh đó, họ cũng kêu gọi các đồng minh tham gia và tuân thủ các lệnh trừng phạt. Giới chức Mỹ cũng cho biết có thể sẽ có thêm hành động nếu Nga tiếp tục từ chối các cuộc đàm phán hòa bình.

Ông Trump nói: "Tôi nghĩ chúng chắc chắn sẽ có tác động. Đây là những lệnh trừng phạt rất mạnh, đặc biệt là với ngành dầu mỏ. Hai công ty dầu lớn nhất, thuộc hàng lớn nhất thế giới. Nhưng họ là người Nga. Họ sản xuất rất nhiều dầu. Hy vọng điều này sẽ khiến họ nghĩ lại, và cả ông Zelensky nữa”.