Mỹ - Trung đạt thỏa thuận về đất hiếm và giảm thuế

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã đạt được thỏa thuận kéo dài 1 năm với Trung Quốc về đất hiếm và khoáng sản quan trọng, đồng thời giảm một nửa mức thuế đối với fentanyl - hiện đang ở mức 20%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp song phương tại Căn cứ không quân Gimhae, thành phố Busan, Hàn Quốc, ngày 30/10/2025. Ảnh: Getty

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không Lực Một (Air Force One) khi rời Hàn Quốc sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 30/10, Tổng thống Trump mô tả cuộc gặp này là “tuyệt vời” và cho biết “rất nhiều quyết định quan trọng đã được đưa ra”.

“Vấn đề đất hiếm đã được giải quyết”, ông Trump nói, cho biết thêm rằng hai bên đạt được thỏa thuận có hiệu lực trong một năm và sẽ được đàm phán lại hàng năm. Ông cũng thông báo thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ giảm từ 57% xuống 47%.

Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4 năm sau, sau đó Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm đáp lễ tới Mỹ, song không nêu thời gian cụ thể.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong vòng 6 năm qua, kéo dài 1 giờ 40 phút, diễn ra tại Căn cứ không quân Gimhae ở thành phố Busan, Hàn Quốc.

Trước khi bước vào hội đàm, cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ thiện chí hòa giải. Tổng thống Trump gọi ông Tập là “người bạn cũ” và khẳng định hai bên duy trì “mối quan hệ rất tốt đẹp”.

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng tham vọng phát triển kinh tế của Trung Quốc sẽ không làm tổn hại tới tầm nhìn “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” của ông Trump.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang suốt năm nay. Đầu tháng này, Bắc Kinh công bố kiểm soát xuất khẩu một số nguyên liệu quan trọng, trong khi Washington đe dọa cấm xuất khẩu các sản phẩm công nghệ phần mềm sang Trung Quốc.

Trong những ngày gần đây, Mỹ đã tiết lộ một loạt mục tiêu đàm phán với Trung Quốc, bao gồm kiểm soát dòng chảy fentanyl vào Mỹ, yêu cầu ByteDance thoái vốn khỏi TikTok, cùng với vấn đề thuế quan, công nghệ và đất hiếm.

Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh tỏ ra thận trọng hơn trong việc đánh giá triển vọng đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, trong một dấu hiệu được cho là hạ nhiệt căng thẳng, Trung Quốc đã mua lô hàng đậu tương đầu tiên của Mỹ sau nhiều tháng gián đoạn.