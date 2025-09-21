Mỹ - Trung đạt thỏa thuận sơ bộ về TikTok tại Mỹ

Theo thỏa thuận, toàn bộ dữ liệu người dùng Mỹ sẽ được lưu trữ trên hạ tầng điện toán đám mây do tập đoàn phần mềm Mỹ Oracle vận hành. Ngoài ra, thuật toán TikTok – vốn bị phía Mỹ lo ngại có thể bị Trung Quốc lợi dụng để thao túng nội dung sẽ được “bảo mật, huấn luyện lại và vận hành tại Mỹ, ngoài tầm kiểm soát của ByteDance”.

Quan chức Nhà Trắng khẳng định ByteDance sẽ chỉ nắm giữ dưới 20% cổ phần trong liên doanh kiểm soát hoạt động TikTok tại Mỹ. Người dùng Mỹ vẫn có thể truy cập và tương tác với nội dung quốc tế trên nền tảng này.

Ảnh minh họa: KT

Động thái trên diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tìm cách chốt thỏa thuận cuối cùng nhằm ngăn TikTok bị cấm hoạt động tại Mỹ. Quốc hội Mỹ trước đó đã yêu cầu ứng dụng này phải ngừng hoạt động từ tháng 1/2025 nếu tài sản tại Mỹ không được bán lại cho một chủ sở hữu trong nước.

Trước đó, hôm 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm “đạt tiến triển” và dự kiến gặp trực tiếp sau 6 tuần. Trong khi đó, các tuyên bố từ Bắc Kinh chưa làm rõ mức độ tiến bộ của đàm phán.