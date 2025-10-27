Mỹ - Trung đạt khung thỏa thuận thương mại trước cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, kết quả đàm phán bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur đã loại bỏ nguy cơ Mỹ áp thuế 100% với hàng hóa Trung Quốc từ ngày

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong ngày hôm nay 19/9. Ảnh: ABC News

1/11, đồng thời Trung Quốc sẽ nối lại việc mua đậu tương Mỹ với quy mô lớn, sau khi chuyển hướng nhập khẩu từ Brazil và Argentina trong tháng 9.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, hai bên cũng đã tạm dừng một số biện pháp trừng phạt và thống nhất tăng khả năng tiếp cận nguồn đất hiếm từ Trung Quốc, đồng thời thu hẹp thâm hụt thương mại thông qua xuất khẩu hàng hóa Mỹ.

Phía Trung Quốc xác nhận hai bên đã đạt đồng thuận sơ bộ, song chưa công bố chi tiết.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ phê duyệt thỏa thuận tại Hội nghị Cấp cao APEC ở Hàn Quốc ngày 30/10.

Giới quan sát đánh giá, thỏa thuận này là bước đi tích cực giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời tạo cơ sở cho đối thoại mới về chuỗi cung ứng và thương mại nông sản trong thời gian tới.