Mỹ - Trung đạt khung thỏa thuận thương mại trước cuộc gặp giữ ông Trump và ông Tập

Trần Phương/VOV-Washington| 27/10/2025 05:32

Mỹ và Trung Quốc ngày 26/10 đã đạt được khung thỏa thuận thương mại sơ bộ, hướng tới việc tạm dừng tăng thuế nhập khẩu và hoãn mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, đồng thời khôi phục hoạt động mua đậu tương Mỹ.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, kết quả đàm phán bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur đã loại bỏ nguy cơ Mỹ áp thuế 100% với hàng hóa Trung Quốc từ ngày

my - trung dat khung thoa thuan thuong mai truoc cuoc gap giu ong trump va ong tap hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong ngày hôm nay 19/9. Ảnh: ABC News

1/11, đồng thời Trung Quốc sẽ nối lại việc mua đậu tương Mỹ với quy mô lớn, sau khi chuyển hướng nhập khẩu từ Brazil và Argentina trong tháng 9.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, hai bên cũng đã tạm dừng một số biện pháp trừng phạt và thống nhất tăng khả năng tiếp cận nguồn đất hiếm từ Trung Quốc, đồng thời thu hẹp thâm hụt thương mại thông qua xuất khẩu hàng hóa Mỹ.

Phía Trung Quốc xác nhận hai bên đã đạt đồng thuận sơ bộ, song chưa công bố chi tiết.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ phê duyệt thỏa thuận tại Hội nghị Cấp cao APEC ở Hàn Quốc ngày 30/10.

Giới quan sát đánh giá, thỏa thuận này là bước đi tích cực giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời tạo cơ sở cho đối thoại mới về chuỗi cung ứng và thương mại nông sản trong thời gian tới.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/my-trung-dat-khung-thoa-thuan-thuong-mai-truoc-cuoc-gap-giu-ong-trump-va-ong-tap-post1241068.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/my-trung-dat-khung-thoa-thuan-thuong-mai-truoc-cuoc-gap-giu-ong-trump-va-ong-tap-post1241068.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Mỹ - Trung đạt khung thỏa thuận thương mại trước cuộc gặp giữ ông Trump và ông Tập
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO