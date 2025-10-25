Mỹ triển khai tàu sân bay tới vùng biển Caribe

Quang Trung/VOV-Washington| 25/10/2025 08:01

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell ngày 24/10 cho biết, theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng các tàu khu trục tên lửa đã được điều đến vùng Caribe.

Theo ông Sean Parnell, việc triển khai tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến vùng biển Caribe sẽ tăng cường năng lực của Mỹ trong việc phát hiện, giám sát và ngăn chặn các tác nhân cũng như hoạt động bất hợp pháp gây nguy hiểm cho sự an toàn và thịnh vượng của Mỹ.

my trien khai tau san bay toi vung bien caribe hinh anh 1
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang trên đường tới rời Oslofjord, Norway, ngày 17/9/2025. Ảnh: NTB/Reuters

Đây là động thái leo thang đáng kể của Mỹ trong khu vực khi nước này đang triển khai chiến dịch tấn công các tàu bị cáo buộc buôn bán ma tuý và gây áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolas Manduro.

Việc triển khai tàu sân bay cũng là một động thái quan trọng của Mỹ thường dẫn tới các hoạt động quân sự quy mô lớn. Các tàu chiến này sẽ bổ sung vào lực lượng 10.000 quân và hàng chục máy bay chiến đấu mà Mỹ đã điều động tới khu vực này trong vài tuần qua.

Chính quyền Tổng thống Trump đã ra lệnh thực hiện một số cuộc tấn công ở Caribe nhằm mục đích phá vỡ các băng đảng ma túy trong khu vực.

Chiến dịch của Mỹ bắt đầu từ tháng 9 với hàng loạt các cuộc không kích vào những chiếc tàu nghi ngờ là buôn ma tuý khiến hàng chục người thiệt mạng. Đây là hoạt động quân sự quy mô nhất của Mỹ tại khu vực này kể từ những năm 1960.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/my-trien-khai-tau-san-bay-toi-vung-bien-caribe-post1240612.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/my-trien-khai-tau-san-bay-toi-vung-bien-caribe-post1240612.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Mỹ triển khai tàu sân bay tới vùng biển Caribe
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO