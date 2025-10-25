Mỹ triển khai tàu sân bay tới vùng biển Caribe

Theo ông Sean Parnell, việc triển khai tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến vùng biển Caribe sẽ tăng cường năng lực của Mỹ trong việc phát hiện, giám sát và ngăn chặn các tác nhân cũng như hoạt động bất hợp pháp gây nguy hiểm cho sự an toàn và thịnh vượng của Mỹ.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang trên đường tới rời Oslofjord, Norway, ngày 17/9/2025. Ảnh: NTB/Reuters

Đây là động thái leo thang đáng kể của Mỹ trong khu vực khi nước này đang triển khai chiến dịch tấn công các tàu bị cáo buộc buôn bán ma tuý và gây áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolas Manduro.

Việc triển khai tàu sân bay cũng là một động thái quan trọng của Mỹ thường dẫn tới các hoạt động quân sự quy mô lớn. Các tàu chiến này sẽ bổ sung vào lực lượng 10.000 quân và hàng chục máy bay chiến đấu mà Mỹ đã điều động tới khu vực này trong vài tuần qua.

Chính quyền Tổng thống Trump đã ra lệnh thực hiện một số cuộc tấn công ở Caribe nhằm mục đích phá vỡ các băng đảng ma túy trong khu vực.

Chiến dịch của Mỹ bắt đầu từ tháng 9 với hàng loạt các cuộc không kích vào những chiếc tàu nghi ngờ là buôn ma tuý khiến hàng chục người thiệt mạng. Đây là hoạt động quân sự quy mô nhất của Mỹ tại khu vực này kể từ những năm 1960.