Mỹ tính chia sẻ thêm vắc xin, Campuchia tiêm chủng cho trẻ dưới 12 tuổi

Thông tin chi tiết về kế hoạch trên hiện vẫn chưa rõ ràng. Điều phối viên phản ứng Covid-19 của Nhà Trắng Jeff Zient từ chối xác nhận hoặc cung cấp thêm các chi tiết, khi được hỏi về thông tin này trong cuộc họp báo được tổ chức hôm 17/9.

Vắc xin ngừa Covid-19 của Pfizer. Ảnh: AP

Theo tờ The Hill của Mỹ, thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ họp vào tuần tới, khi vấn đề thúc đẩy tiếp cận vắc xin phòng Covid-19 ở những quốc gia có thu nhập thấp hơn sẽ là trọng tâm được thảo luận. Nhà Trắng cũng sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về tiêm chủng trên toàn cầu trong tuần tới, cùng thời điểm với phiên họp.



Tờ The Hill nhận định, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phải chịu áp lực từ giới chuyên gia và những người ủng hộ đóng góp vắc xin rằng họ cần phải làm nhiều hơn nữa để giúp mở rộng tiêm chủng trên thế giới. Các quan chức Mỹ cho hay, khoảng 140 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 mà nước này đã tài trợ, cũng như hơn 500 triệu liều vắc xin được công bố đã mua, sẽ được chia sẻ cho nhiều quốc gia trong năm nay và năm tới.



Những người ủng hộ việc đóng góp vắc xin nói rằng số lượng kia so với nhu cầu trên toàn cầu vẫn còn thiếu. Ngoài việc tài trợ, các chuyên gia y tế cũng kêu gọi tăng cường năng lực sản xuất vắc xin trên toàn cầu nhằm giúp đỡ các quốc gia có thu nhập thấp hơn có được nhiều liều vắc xin hơn nữa.



Campuchia tiêm chủng cho trẻ dưới 12 tuổi



Giới chức y tế Campuchia những ngày gần đây đã tiến hành tiêm chủng cho các học sinh trong độ tuổi từ 6-11 tuổi, nhằm giúp các em nhỏ có thể tiếp tục đến trường do việc học đã bị gián đoạn trong nhiều tháng.



“Bảo vệ sức khỏe và mạng sống của trẻ em là nghĩa vụ của chúng ta, bởi chúng ta muốn đảm bảo rằng khi các con em trở lại trường học, các đứa trẻ và thầy cô giáo sẽ được an toàn trước Covid-19. Tôi cũng đã yêu cầu các quan chức y tế tìm hiểu liệu có thể tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 3-5 tuổi hay không”, hãng tin AP dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói.



Theo số liệu được giới chức y tế Campuchia công bố, gần 72% tổng dân số nước này, tức hơn 12 triệu người, đã được nhận ít nhất một mũi vắc xin ngừa Covid-19 kể từ khi chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc được phát động.



“Ưu tiên của Campuchia trong việc hồi phục sau đại dịch là mở cửa lại lĩnh vực giáo dục, tiếp đó là cho phép các ngành dịch vụ, trong đó có du lịch nội địa. Chúng tôi cũng đang xem xét việc mở cửa du lịch với những du khách ngoại quốc đã tiêm chủng đầy đủ trong tương lai gần. Du lịch rất quan trọng đối với nền kinh tế Campuchia”, Thủ tướng Hun Sen nói thêm.



Một số diễn biến khác về dịch bệnh



Cập nhật lúc 6h sáng ngày 19/9 của trang thống kê toàn cầu Worldometers cho thấy, dịch Covid-19 đang hoành hành ở 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm virus cho hơn 228,7 triệu người và cướp đi mạng sống của gần 4,7 triệu bệnh nhân. Số hồi phục đạt hơn 205,3 triệu trường hợp.



Theo hãng tin AP, đã có tổng cộng 25 người dân sinh sống tại bang Oregon, Mỹ thời gian gần đây phải nhập viện do ngộ độc vì tự ý sử dụng thuốc trị ký sinh trùng Ivermectin để chữa Covid-19.



“Covid-19 là một dịch bệnh quái ác và có thể rất đáng sợ, nhưng người dân không nên sử dụng những loại thuốc nguy hiểm và chưa được chứng minh để điều trị”, Giám đốc Trung tâm Độc dược bang Oregon, ông Robert Hendrickson nói.