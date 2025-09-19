Mỹ tiếp tục phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng bảo an về xung đột ở Gaza

Ngoài việc ngừng bắn ở Gaza, dự thảo nghị quyết của Hội đồng bảo an cũng kêu gọi Israel gỡ bỏ mọi hạn chế đối với việc vận chuyển hàng cứu trợ tới người dân Palestine ở khu vực này và mọi con tin do Hamas giam giữ được trao trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện. Tuy nhiên, mặc dù có sự ủng hộ của 14/15 nước thành viên, Hội đồng bảo an vẫn không thể thông qua dự thảo nghị quyết khi Mỹ bỏ phiếu phủ quyết.

Đây là lần thứ 6 Mỹ sử dụng quyền phủ quyết của mình đối với một dự thảo nghị quyết của Hội đồng bảo an về cuộc xung đột Israel và Hamas ở Gaza.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 31/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hội đồng bảo an ngày 23/9 sẽ tổ chức một cuộc thảo luận cấp cao về tình hình ở Gaza khi lãnh đạo nhiều nước sẽ tới New York để tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 diễn ra từ ngày 13/9 tới 30/9.