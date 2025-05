Mỹ tiếp tục đóng băng tài trợ hàng tỷ USD cho Đại học Harvard

Trong một lá thư gửi tới Harvard, Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Linda McMahon nhấn mạnh rằng nhà trường phải giải quyết hàng loạt vấn đề, bao gồm các cáo buộc liên quan đến chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường, các chính sách tuyển sinh có xét đến yếu tố chủng tộc và những khiếu nại từ giới quản lý rằng Harvard đã sao lãng cam kết với “chuẩn mực học thuật bậc cao” khi tuyển dụng quá ít giảng viên có quan điểm bảo thủ.

“Lá thư này nhằm thông báo rằng Harvard không nên tiếp tục xin cấp các khoản học bổng từ chính phủ liên bang. Vì sẽ không có khoản học bổng nào được chấp thuận cho đến khi trường tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của chúng tôi", bà McMahon viết.

Đại học Harvard. Ảnh: Reuters

Đáp lại, Harvard cho biết các điều kiện được Bộ trưởng McMahon nêu ra là “chưa từng có tiền lệ và không phù hợp”, đồng thời cảnh báo rằng việc đình chỉ tài trợ có thể cản trở những nghiên cứu y tế và khoa học đang cứu sống con người.

“Harvard sẽ tiếp tục kiên quyết bảo vệ mình trước những can thiệp không đúng chuẩn mực của chính phủ, nhằm duy trì các hoạt động nghiên cứu phục vụ lợi ích của người dân Mỹ", một trong những người phát ngôn của ngôi trường này tuyên bố.

Khác với những nỗ lực trước đó nhằm chặn dòng tài trợ hiện có, vốn đã bị đặt dấu hỏi về tính hợp pháp, lần này chính quyền Trump áp dụng một chiến dịch mới: đóng băng nguồn tài trợ trong tương lai.

Harvard đã trở thành mục tiêu trong chiến dịch này sau các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine nổ ra trên toàn quốc, phản đối các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza sau cuộc tấn công của Hamas vào tháng 10/2023. Chính quyền Trump cáo buộc những người biểu tình là “bài Do Thái” và “ủng hộ Hamas”, dù một số nhóm Do Thái trong các cuộc biểu tình phản bác rằng việc chỉ trích chính sách của Israel không phải là một biểu hiện của chủ nghĩa bài Do Thái.

Gần đây, Bộ Giáo dục Mỹ đã bắt đầu một cuộc rà soát quy mô đối với khoản tài trợ gần 9 tỷ USD mà Harvard nhận được từ liên bang, đi kèm yêu cầu trường cấm các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI), đồng thời có hành động trấn áp đối với các nhóm sinh viên ủng hộ Palestine và những người biểu tình mang khẩu trang.

Tháng trước, Harvard đã từ chối những yêu cầu trên, cho rằng chúng vi phạm quyền tự do ngôn luận và tự trị học thuật. Harvard cũng đã đệ đơn kiện chính quyền Trump sau khi bị đình chỉ khoảng 2,3 tỷ USD tiền tài trợ liên bang, đồng thời cam kết tăng cường các nỗ lực nhằm giải quyết nạn phân biệt đối xử trong khuôn viên trường.

Trong đơn kiện, Harvard cảnh báo rằng việc chính phủ cắt giảm tài trợ sẽ kéo theo “những hậu quả nghiêm trọng” đối với bệnh nhân, sinh viên, giảng viên và các chương trình nghiên cứu khoa học mà trường này đang thực hiện.

Harvard hiện đang quản lý quỹ tài trợ trị giá 53 tỷ USD, lớn nhất trong hệ thống các trường đại học tại Mỹ. Tuy nhiên, phần lớn nguồn quỹ này bị ràng buộc bởi các điều kiện cụ thể và chỉ được phép sử dụng cho những mục đích như hỗ trợ tài chính và cấp học bổng cho sinh viên.