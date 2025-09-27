Mỹ thu hồi thị thực của Tổng thống Colombia

Tổng thống Colombia trước đó đã có bài phát biểu gay gắt tại kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng LHQ, ông công khai chỉ trích chính sách đối ngoại của Mỹ và kêu gọi cần có hành động pháp lý chống lại ông Trump. Nhà lãnh đạo này này cho rằng ông Trump đồng lõa với tội diệt chủng ở Gaza và cần thiết khởi tố hình sự đối với việc Mỹ tấn công tên lửa vào các tàu bị nghi buôn bán ma túy ở vùng biển Caribe.

Nhà lãnh đạo Colombia, một người phản đối mạnh mẽ các hành động quân sự của Israel tại Gaza, đã đình chỉ xuất khẩu than sang Israel. Trang cá nhân của ông Petro hôm qua đã đăng một số video ghi lại cảnh ông phát biểu tại một cuộc tụ họp của những người biểu tình ủng hộ Palestine ở New York. Nhà lãnh đạo này tuyên bố: "Giải phóng Palestine. Nếu Gaza sụp đổ, nhân loại sẽ diệt vong".