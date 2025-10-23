Mỹ tấn công vào tàu buôn ma tuý ở Thái Bình Dương

Trong bài viết trên mạng xã hội, Bộ trưởng Pete Hegseth cho biết, theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ đã tiến hành tấn công vào một tàu do tổ chức khủng bố điều hành và đang buôn ma tuý ở Đông Thái Bình Dương. Cuộc tấn công diễn ra trên vùng biển quốc tế. Đoạn băng ghi hình đi kèm bài đăng của Bộ trưởng Pete Hegseth cho thấy tên lửa bắn trúng một chiếc thuyền nhỏ và chiếc thuyền này đã bốc cháy dữ dội.

Một tàu chở ma túy bốc cháy sau khi bị quân đội Mỹ tấn công. (Ảnh: Reuters)

Vụ việc cho thấy sự mở rộng chiến dịch quân sự của chính quyền Tổng thống Trump nhằm vào các tàu buôn ma tuý, song cũng đặt ra câu hỏi về giới hạn và tính hợp pháp trong hành động của Mỹ. Phía Mỹ giải thích rằng, chiến dịch là cần thiết để bảo vệ công dân nước này tránh khỏi ma tuý bất hợp pháp.

Mỹ đã tiến hành 8 cuộc tấn công nhằm vào các tàu buôn lậu ma tuý kể từ khi Tổng thống Trump tuyên bố triển khai chiến dịch hôm 2/9.