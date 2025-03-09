Mỹ tấn công tàu ma tuý gần Venezuela, 11 người chết

Ngày 2-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công quân sự gây chết người nhằm vào một tàu ma tuý bị cáo buộc có liên hệ với băng đảng Tren de Aragua ở Venezuela, đài CNN đưa tin.

Ông Trump nói rằng vụ tấn công đã khiến 11 người thiệt mạng khi con tàu đang ở trong “vùng biển quốc tế”.