Mỹ Tâm góp 500 triệu đồng, Ngọc Trinh chuyển 300 triệu đồng tới người dân vùng lũ

Ngày 1/10, thêm nhiều nghệ sĩ Việt công khai thông tin ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng trong cơn bão số 10 (Bualoi). Đa phần họ chuyển tiền đóng góp thông qua tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ca sĩ Mỹ Tâm công khai số tiền 500 triệu đồng chung tay chia sẻ cùng bà con khắc phục hậu quả sau bão. “Bằng tất cả tấm lòng, Tâm xin được chung tay chia sẻ cùng quê hương. Cầu mong bà con đang chịu bão lũ sẽ vượt qua những mất mát đau thương và có một cuộc sống bình yên ổn định. Cầu mong”, cô viết.

Diệp Lâm Anh đăng ảnh chuyển khoản số tiền 111 triệu đồng cho người dân khắc phục sau bão. Cô mong muốn gửi thông điệp tích cực tới mọi người trong ngày khởi đầu thế giới bước vào giai đoạn năm số một. “Mong bà con mạnh mẽ khắc phục hậu quả và chúc tất cả mọi người bình an. Sau cơn mưa trời lại sáng. Từ hôm nay mọi người hãy mỉm cười nhiều hơn, hãy nhìn tất thảy xung quanh đều tích cực hơn, hãy gieo những hạt mầm yêu thương, bao dung, lương thiện vẫn có sẵn trong trái tim của mỗi chúng ta”, cô chia sẻ.