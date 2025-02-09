Mỹ Tâm gây 'bão mạng' dịp đại lễ A80

Ca sĩ Mỹ Tâm với màn trình diễn và hình ảnh "gây bão mạng"

Mỹ Tâm trở thành từ khóa được tìm kiếm sau khi tham gia biểu diễn tại Đêm nhạc 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc do Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch chủ trì, diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, tối 1-9.

Góp mặt trong phần ba của chương trình về Việt Nam thời kỳ mới, Mỹ Tâm khiến không khí sân vận động Mỹ Đình bùng nổ khi xuất hiện với ca khúc Khát vọng tuổi trẻ, kết hợp cùng rapper Double 2T.

Giọng ca nội lực của cô cùng bản phối mới mang đến không khí hào hùng, làm nổi bật tinh thần thanh niên trong thời kỳ dựng xây đất nước. Hàng chục nghìn khán giả vỗ tay, hát theo nữ ca sĩ.