Mỹ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm 2026

Phạm Huân/VOV-Washington| 06/09/2025 08:03

Ngày 5/9, Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối năm 2026.

Phát biểu với báo chí ngày 5/9, Tổng thống Donald Trump cho biết hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng của ông ở Miami, Florida, vào năm 2026.

“Năm sau Mỹ sẽ kỷ niệm 250 năm lập quốc và sẽ có vinh dự được tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20, lần đầu tiên sau gần 20 năm. Sự kiện này sẽ diễn ra tại một trong những thành phố tuyệt vời nhất ở Mỹ đó là Miami ở Florida” - Tổng thống Donald Trump nói.

my se to chuc hoi nghi thuong dinh g20 vao nam 2026 hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Donald Trump cho biết, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent hiện đang chuẩn bị chương trình nghị sự cho sự kiện này vốn sẽ tập trung vào thúc đẩy thịnh vượng kinh tế thông qua hạn chế và loại bỏ các quy định, phát triển năng lượng giá cả phải chăng và triển khai các công nghệ mới.

Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 14/12 và 15/12 năm 2026.

Hội nghị Thượng đỉnh G20 là hội nghị thường niên của Nhóm G20, một diễn đàn quốc tế quy tụ các nền kinh tế lớn của thế giới, ban đầu được thành lập vào năm 1999 để giải quyết các khủng hoảng tài chính. Khối này chiếm tới 85% GDP toàn cầu và hơn 75% thương mại toàn cầu.

