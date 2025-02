Mỹ ra dự luật có thể phạt nặng người dân tải ứng dụng DeepSeek

Dự luật do Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Josh Hawley đệ trình nhằm mục đích cấm công dân Mỹ sử dụng các ứng dụng AI từ Trung Quốc, chẳng hạn như DeepSeek. Ngoài ra, việc nhập khẩu “công nghệ hoặc sở hữu trí tuệ” phát triển tại Trung Quốc sẽ bị ngăn chặn. Những cá nhân vi phạm có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm và bị phạt tới 1 triệu USD. Đối với các doanh nghiệp, mức phạt có thể lên tới 100 triệu USD.

Mặc dù không đề cập trực tiếp đến DeepSeek nhưng thông tin này được công bố chỉ 1 tuần sau khi ứng dụng chatbot của Trung Quốc trở thành ứng dụng AI phổ biến nhất tại Mỹ, dẫn đến sự sụt giảm cổ phiếu trong ngành công nghệ Mỹ. Sự nổi bật đột ngột của DeepSeek đã dấy lên lo ngại về bảo mật, quyền riêng tư và đạo đức, đặc biệt là khi ứng dụng này không thể trả lời các câu hỏi nhạy cảm liên quan đến Trung Quốc.

DeepSeek là "lời cảnh tỉnh" cho ngành công nghệ Mỹ

Cựu Tổng thống Donald Trump đã mô tả DeepSeek là “lời cảnh tỉnh” cho ngành công nghệ Mỹ, trong khi Nhà Trắng đang xem xét tác động của ứng dụng này đối với an ninh quốc gia. Hải quân Mỹ đã cấm các thành viên sử dụng DeepSeek cho công việc và mục đích cá nhân, trong khi NASA cũng đã cấm công nghệ này trên các thiết bị và mạng do chính phủ cấp.

Một số tiểu bang tại Mỹ, trong đó có Texas, đã bắt đầu xem xét lệnh cấm DeepSeek. Texas là tiểu bang đầu tiên thực hiện lệnh cấm DeepSeek trên các thiết bị của chính phủ.

Các chuyên gia bảo mật cảnh báo rằng có thể gây ra mối đe dọa lớn hơn cho các doanh nghiệp và chính phủ so với các ứng dụng khác như TikTok, do dữ liệu của DeepSeek được lưu trữ trên các máy chủ tại Trung Quốc. Bill Conner, một cựu cố vấn an ninh của chính phủ Mỹ, cho biết: “DeepSeek đại diện cho một rủi ro rõ ràng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào coi trọng quyền riêng tư, bảo mật và minh bạch về dữ liệu”. Ông nhấn mạnh rằng DeepSeek là dịch vụ đám mây chia sẻ được vận hành tại Trung Quốc, với dữ liệu được lưu trữ tại đây nên có thể gây ra những rủi ro chưa biết đến đối với quyền riêng tư và kiểm soát bảo mật.