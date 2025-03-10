Mỹ phẩm chứa SPF có đủ để bảo vệ làn da?

Nhiều người tin rằng chỉ cần dùng kem dưỡng ẩm, kem nền hoặc phấn trang điểm có chứa SPF là đủ để bảo vệ da khỏi tia UV mỗi ngày. Nhưng thực tế, các chuyên gia da liễu cho biết hiệu quả của những sản phẩm này không hoàn toàn như bạn nghĩ.

Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ (AAD) khuyến nghị sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 trở lên, chống thấm nước và quang phổ rộng, nghĩa là bảo vệ cả tia UVA và UVB. Tuy nhiên, một nghiên cứu cho thấy, dù nhiều loại kem dưỡng ẩm, kem nền hay phấn có SPF từ 30 trở lên, nhưng khả năng che phủ và bảo vệ của chúng vẫn hạn chế.

Bôi quá ít-hiệu quả giảm mạnh﻿

''Dùng mỹ phẩm có chứa SPF chắc chắn tốt hơn là không dùng gì'' - bác sĩ Kseniya Kobets, Giám đốc khoa Da liễu thẩm mỹ tại Montefiore Einstein Advanced Care (New York), nhận định. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh: ''Để đạt mức bảo vệ tương đương SPF 30 như khuyến nghị, bạn phải thoa một lớp rất dày và đều, điều này gần như không thực tế khi dùng kem nền hay phấn''.

Bác sĩ Jacob Beer (Florida, Mỹ) ví von: ''Lượng kem dưỡng cho da mặt nên bằng kích thước một quả mâm xôi, còn kem chống nắng phải bằng lát chuối. Chính vì vậy, khó có ai thoa đủ nhiều lớp trang điểm để đạt hiệu quả chống nắng tối ưu. Ngoài ra, kem chống nắng (dù đơn thuần hay trong mỹ phẩm) đều cần được bôi lại sau mỗi 2 tiếng nếu ở ngoài trời hoặc ra mồ hôi''.

Không phải SPF nào trong mỹ phẩm cũng như nhau﻿

Theo bác sĩ Beer, kem chống nắng thường được kiểm định chặt chẽ về SPF và khả năng bảo vệ da, trong khi kem nền hay dưỡng ẩm chứa SPF lại ít khắt khe hơn. ''Người dùng kem dưỡng hay trang điểm thường chỉ thoa ở vùng da mà họ cho là cần thiết, không phủ đều khắp mặt và cổ như khi bôi kem chống nắng. Điều này làm giảm hiệu quả bảo vệ'' - ông giải thích.

Một nghiên cứu cũng cho thấy, người dùng kem dưỡng ẩm có SPF thường bỏ sót nhiều vùng da hơn so với khi dùng kem chống nắng.

Có nên dùng kem chống nắng riêng biệt?﻿

Theo bác sĩ Beer, với những ai thấy quy trình nhiều bước rườm rà, việc dùng kem dưỡng ẩm hoặc trang điểm có SPF vẫn tốt hơn là bỏ hẳn kem chống nắng. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên nên ưu tiên kem dưỡng ẩm có SPF thay vì chỉ dựa vào mỹ phẩm trang điểm.

Bác sĩ Min Deng (MedStar Health, Maryland, Mỹ) gợi ý: ''Một loại kem dưỡng ẩm quang phổ rộng, SPF 30 trở lên, sẽ vừa cấp ẩm, vừa chống lão hóa và bảo vệ da. Hoặc kem dưỡng kết hợp chống nắng, bổ sung vitamin C và peptide cũng là giải pháp toàn diện, vừa dưỡng ẩm, vừa bảo vệ khỏi tia UV và gốc tự do''.

Ngoài ra, bạn có thể kết hợp nhiều lớp SPF. Bác sĩ Kobets thường dùng kem dưỡng ẩm có SPF 30-50 làm lớp nền, sau đó phủ thêm mỹ phẩm trang điểm có SPF để tăng cường bảo vệ. Còn nếu chọn dùng kem chống nắng riêng biệt, hãy thoa trước, chờ khoảng 15 phút rồi mới dùng dưỡng ẩm và trang điểm.

Bảo vệ da mỗi ngày dù trời nắng hay mưa

Điều quan trọng nhất, theo bác sĩ Beer: ''Bạn cần bôi chống nắng hàng ngày, bất kể mùa nào hay trời có nắng gắt hay không. Tổn thương do tia UV tích lũy theo thời gian. Ngay cả khi bạn chỉ đi ra xe, lấy thư, ngồi cạnh cửa sổ hay lái xe, da vẫn tiếp xúc với ánh nắng''.