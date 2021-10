Mỹ nữ 'siêu vòng 3' nghi vấn mang bầu với 'rapper quái vật' xứ Hàn

Vào năm 2016, Mino (WINNER) từng cho ra mắt MV Body với giai điệu lôi cuốn ngay từ khi bấm nút "play". Đặc biệt, điều làm người xem quan tâm hơn cả đó chính là sự xuất hiện của nàng nữ chính nóng bỏng.

Trong MV, người xem không khỏi "đỏ mặt" khi hình ảnh cô nàng khoe vòng 3 xuất hiện ở ngay những giây đầu tiên. Thậm chí chỉ sau khi MV của Mino lên sóng, danh tính của cô nàng nữ chính còn lập tức được các fan truy lùng.

Your browser does not support the video tag.

MV Body - Mino

Cho những ai chưa biết, nàng diễn viên nóng bỏng trong MV của Mino chính là Seoyoon Lee Carpentier. Cô nàng là siêu mẫu được nhiều người biết tới ở xứ sở kim chi và cũng là gương mặt được các nam thần Kpop yêu thích.