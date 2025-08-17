Mỹ nữ gây tranh cãi nhất màn ảnh Hàn Quốc hiện tại

Jung Chae Yeon có gương mặt sáng, từng được gọi là "tiên tử kết màn". Tuy nhiên, diễn xuất của cô gây tranh cãi, bị cho là lỗ hổng kéo tụt chất lượng của phim "Beyond The Bar".

Naver đưa tin bộ phim Beyond The Bar (Giấc mơ người luật sư) vốn không phải dự án được đánh giá cao khi mới ra mắt, song nhờ nội dung hấp dẫn, mỗi tập một vụ án mới lạ có lập luận sắc bén logic mà thu hút khán giả. Rating toàn quốc của phim liên tục tăng cao, dẫn đầu khung giờ phát sóng, tỷ suất khán giả tăng vọt từ 3,7% lên tới 8,3%. Trong Beyond The Bar, nam chính Yoon Seok Hoon do tài tử Lee Jin Wook thể hiện được đánh giá có diễn xuất rất tốt. Anh vừa thể hiện sự lạnh lùng chuyên nghiệp của người luật sư, vừa thể hiện sự ấm áp chính trực khi đối diện với các thân chủ nhỏ tuổi hay các nạn nhân. Tuy nhiên, bạn diễn của anh là nữ diễn viên kém 16 tuổi Jung Chae Yeon lại gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Jung Chae Yeon vào vai Kang Hyo Min, luật sư trẻ mới vào nghề có sự nhạy bén với các vụ án, thông minh chính trực. Thế nhưng Kang Hyo Min lại là người vụng về trong giao tiếp xã hội, nhiều lần tranh cãi gay gắt với Yoon Seok Hoon. Khán giả Hàn Quốc đánh giá trên The Qoo: "Nhân vật này thiếu kỹ năng xã hội trầm trọng quá nên tôi không đồng cảm nổi". Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng Jung Chae Yeon không đủ sức đảm nhận nhân vật chính của phim bởi cô không thể bắt kịp mạch câu chuyện và để lại cảm giác lạc lõng, với diễn xuất mờ nhạt, Jung Chae Yeon khó có thể khắc họa tốt vai diễn, dẫn tới nữ chính thiếu sự gắn kết với tác phẩm và khán giả khó lòng nhập tâm. Điểm yếu lớn của Jung Chae Yeon còn ở biểu cảm ngây ngô và tông giọng cao vút như hét vào mặt khán giả. Nhân vật chính thiếu khí chất, đọc thoại như trả bài không, phá vỡ sự căng thẳng đặc trưng của thể loại phim pháp lý. Ngoài ra, khán giả khó chịu khi phim xây dựng mối tình giữa nam nữ chính. Cả hai cách nhau 16 tuổi và không có sự tương tác ăn ý. Trong khi Lee Jin Wook diễn xuất tốt, thể hiện rõ hình tượng nhân vật, Jung Chae Yeon lại gặp nhiều khó khăn trong việc bắt kịp bạn diễn, luôn tạo cảm giác gượng gạo. Tuy nhiên, cũng có một số khán giả lên tiếng bảo vệ Jung Chae Yeon, cho rằng nữ diễn viên diễn xuất không tệ, đặc biệt trong những cảnh đời thường. Bên cạnh đó, nhân vật nữ chính được xây dựng không đủ tốt, không có sức hút đến mức che được diễn xuất của người đẹp sinh năm 1997. Jung Chae Yeon tốt nghiệp Trường trung cấp nghệ thuật biểu diễn Seoul (SOPA), sau đó nổi tiếng nhờ tham gia show tuyển chọn thần tượng Produce 101 mùa 1 và thành công ra mắt cùng nhóm nữ I.O.I. Năm 2016, Jung Chae Yeon là một trong những thí sinh hot nhất chương trình. Cô gây sốt từ những tập đầu tiên vì gương mặt xinh đẹp, trong trẻo. Ở vòng đấu đầu tiên trình diễn Into the New World (SNSD), cú bắt cận vào Chae Yeon cuối tiết mục viral khắp mạng xã hội. Fan Kpop gọi đây là "fairy ending" (tiên tử kết màn). Ngoài vai trò ca sĩ thần tượng, Jung Chae Yeon còn được o bế, đóng vai nữ chính trong các tác phẩm như Luyến mộ (The King's Affection), Thìa vàng (The Golden Spoon), Family by Choice - bộ phim được làm lại từ Lấy danh nghĩa người nhà từng thành công tại Trung Quốc. Jung Chae Yeon thừa nhận mình đã phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cải tạo đôi mắt bé và dài đặc thù của người dân xứ kim chi, nâng và sửa cánh mũi, sửa khuôn hàm và răng. Sau khi thực hiện "đại tu" nhan sắc, cô đã hoàn toàn lột xác, trở thành mỹ nhân hoàn hảo với các tỷ lệ không thể chuẩn hơn trên gương mặt.