Mỹ, Nhật, Hàn Quốc đang dành băng thông siêu rộng cho phát triển 5G

Bộ Khoa học và Công nghệ chưa cấp phép 180MHz băng tần C-band còn lại ở dải tần 3600-3700 MHz và 3900-3980 MHz, đây là băng tần vô cùng quan trọng để đưa tốc độ 5G của Việt Nam có thể đạt từ 400 Mbps đến 600 Mbps.

Theo báo cáo của Omdia, có hơn 50 quốc gia (51 nước) đã cấp phép băng tần trong khoảng 3400Mhz – 4200Mhz cho 5G với khoảng 162 mạng 5G đã triển khai. Còn báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị di động thế giới (GSA) về hệ sinh thái thiết bị 5G, băng tần 3,5 GHz (n77/n78) là băng tần 5G có hệ sinh thái lớn nhất.

Các nhà mạng dẫn đầu về chất lượng 5G trên thế giới đều sở hữu phổ tần rộng. Cụ thể, tại Mỹ, Ả Rập hay Hàn Quốc, các nhà mạng đều đang sở hữu trên 200MHz băng thông 5G. Điển hình như nhà mạng T-Mobile (Mỹ) đang sở hữu hơn 200MHz băng tần ở dải mid-band (bao gồm cả C-band) tạo ra lợi thế vượt trội về tốc độ và độ phủ so với các đối thủ. Tại Hàn Quốc, SK Telecom là một trong những nhà mạng 5G tiên phong và tốt nhất thế giới, cũng nắm giữ các khối băng tần liền mạch lớn. Các nhà mạng tại châu Âu và Trung Đông đều sở hữu tối thiểu 100MHz và mục tiêu là tiến tới 200MHz băng thông để đảm bảo năng lực cạnh tranh.

Các quốc gia trên thế giới, tùy thuộc vào hiện trạng sử dụng tần số của mình thường chỉ quy hoạch được một phần trong băng tần 3400-4200 MHz cho 5G. Băng tần này có hệ sinh thái thiết bị 5G lớn nhất nên sẽ có vai trò quyết định để các quốc gia triển khai thành công mạng 5G.