Mỹ nhân xui xẻo nhất

Sina cũng tổng hợp lại những dự án khác của Điền Hi Vi, cho thấy bạn diễn của cô đều lộ tin tình ái ngay thời điểm vừa hợp tác với nữ diễn viên, khiến đoàn phim khó triển khai các kế hoạch PR theo hướng cặp đôi.

Khi bộ phim Khanh khanh nhật thường vừa lên sóng được một ngày, nam chính Bạch Kính Đình bị bắt gặp hẹn hò đàn chị Tống Dật. Hiện tại, Điền Hi Vi đang tham gia dự án Bạn gái thiên tài, đóng cùng Hồ Nhất Thiên. Nam diễn viên đã lâu không đóng phim, nhưng vừa quay lại với diễn xuất đã lộ ảnh nắm tay thân mật với một cô gái. Phim Tử dạ quy vừa chiếu được 5 ngày, Hứa Khải đã bị bạn gái cũ tố ngoại tình.

Điền Hi Vi sinh năm 1997, đang là tiểu hoa đán lứa 95 nổi bật nhất Hoa ngữ. Năm 2020, Điền Hi Vi được khán giả yêu thích qua bộ phim thanh xuân vườn trường Chúng ta đáng yêu như thế. Tác phẩm này đạt được điểm chất lượng lên tới 8,2/10 trên trang đánh giá Douban. Đến năm 2022, cô tiếp tục ghi dấu ấn với vai nữ chính Lý Vi trong phim Khanh khanh nhật thường có điểm Douban là 7,6. Điền Hi Vi luôn được đánh giá tốt về diễn xuất, thể hiện trọn vẹn nhân vật, cảnh khóc đều khiến khán giả đồng cảm.