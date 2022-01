Mỹ nhân Việt trùng tên đọ sắc, gắt nhất Hà Tăng - Hà Hồ

Không kém phần hấp dẫn là màn so kè nhan sắc của Thủy Tiên và Tóc Tiên khi có dịp đứng chung khung hình. Thủy Tiên mang vẻ đẹp gợi cảm, mặn mà của gái một con, trong khi Tóc Tiên trẻ trung, cá tính và vẫn rất hiện đại ngay cả khi mặc áo dài truyền thống.



Mặc dù hơn tuổi nhưng nhan sắc Diễm My vẫn không kém cạnh khi đụng độ Huyền My.



Diễm My 9X cũng từng có nhiều dịp hội ngộ tiền bối Diễm My 6X. Mặc dù hơn Diễm My 9X gần 30 tuổi nhưng "nữ hoàng ảnh lịch" một thời vẫn rất mặn mà và tỏa sáng trong khung hình này.