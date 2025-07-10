Mỹ nhân Trung Quốc được ví như 'tiên nữ hạ phàm' là ai?

Đoạn video ghi lại màn hóa thân thành “thiên nữ rải hoa” của Địch Lệ Nhiệt Ba trong chương trình đón Trung thu của Đài truyền hình Hà Nam (Henan TV) mới đây gây “bão mạng” Trung Quốc. Với vẻ đẹp thoát tục cùng phần trình diễn bay bổng, nữ diễn viên sinh năm 1992 được khán giả ca ngợi như “tiên nữ hạ phàm”.

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa thân thành “thiên nữ rải hoa” trong chương trình của Đài truyền hình Hà Nam.

Trong đó, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện trong vở múa Thiên nữ rải hoa, lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về vị thần cai quản việc trồng trọt và điều tiết mùa màng. Cô khoác lên mình bộ Hán phục Vân Kiên – trang phục truyền thống được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Hà Nam.

Theo giới thiệu của ê-kíp sản xuất, bộ trang phục này được chế tác tỉ mỉ bởi các bậc thầy thủ công. Họa tiết mây trên phần vai (gọi là “vân kiên”) tượng trưng cho may mắn và phú quý, còn phần phục sức hình cánh chim trên đầu mang ý nghĩa tự do và tốt lành. Mỗi đường thêu chỉ vàng, bạc đều thể hiện kỹ nghệ tinh xảo, gợi lại nét rực rỡ của văn hóa cung đình xưa.