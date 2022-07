Mỹ nhân thắng Kim Duyên cạo trọc đầu sau 11 ngày đăng quang?

Mới đây, Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 - Lalela Mswane - đăng tải hình ảnh gây chú ý trên Instagram. Đó là bức ảnh selfie đen trắng của mỹ nhân da màu.

Trong ảnh, Lalela Mswane gây hoang mang khi xuất hiện với mái tóc khác lạ, như vừa được cắt ngắn sát đầu.

Cùng với hình ảnh, cô bày tỏ: "Life is not always perfect. But it’s always what you make it. So make it count, make it memorable and never let anyone steal your happiness".

(Tạm dịch: Cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Nhưng nó luôn luôn được tạo ra bởi bạn. Vì vậy, hãy làm cho nó có giá trị, làm cho nó trở nên đáng nhớ và đừng bao giờ để ai cướp đi hạnh phúc của bạn).



Lalela Mswane xuất hiện khác lạ.