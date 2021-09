Mỹ nhân Thái Baifern diện đồ ren 'xịt máu mũi' mừng tuổi 29

Bộ ảnh của người đẹp gây sốt sình sịch mạng xã hội với nhan sắc cực phẩm. Vẻ đẹp ngọt ngào không tì vết dễ dàng đánh cắp trái tim người nhìn.



Baifern Pimchanok tên khai sinh là Pimchanok Leuwisedpaiboon, là một nữ diễn viên kiêm người mẫu người Thái Lan. Cô từng nổi tiếng qua vai diễn trong bộ phim "First Love" (A Little Thing Called Love) cùng nam diễn viên Mario Maurer. Một số bộ phim khác mà Baifern Pimchanok từng tham gia như: Love Summer, Suddenly It's Magic, Cat A Wabb ...

LIM