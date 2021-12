Mỹ nhân Red Velvet bị 'bóc mẽ' chiều cao thật khi đứng cạnh đàn em BTS

Lễ hội âm nhạc SBS Gayo Daejun 2021 diễn ra vào tối ngày 25/12 vừa qua đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng Kpop fan nhờ sự bùng nổ visual của dàn idol đình đám. Bên cạnh đó, sự trở lại của Wendy (Red Velvet) sau tai nạn kinh hoàng hồi 2 năm về trước được xem là sự kiện đặc biệt chiếm hết spotlight.

Không chỉ được ban tổ chức ưu ái cho xuất hiện đầu tiên và đứng ở ngay vị trí trung tâm sân khấu, Wendy còn được chăm chút bộ váy xanh lộng lẫy khi trình diễn ca khúc mở màn All I Want For Christmas Is You. Nhờ vậy, cô nàng nổi bật hơn hẳn dàn nghệ sĩ chỉ diện tông đỏ - trắng theo concept của chương trình.



"Cô tiên váy xanh" Wendy

Sau đêm diễn, hình ảnh "cô tiên váy xanh" của Wendy đã trở nên cực kỳ viral trên mạng xã hội. Khi nhà đài đăng tải video hậu trường ghi hình cho tiết mục, netizen cũng đổ xô đi xem lại và vô tình phát hiện được một khoảnh khắc đáng yêu giữa nữ thần nhà SM và nhóm nam "đàn em BTS" - TXT.