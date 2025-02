Mỹ nhân phim 'Sex is Zero' U50 độc thân, đời tư gặp nhiều biến cố buồn

Ở thời điểm "Sex is Zero" ra mắt, Ha Ji Won được khán giả công nhận là mỹ nhân xinh đẹp nhất phim nhờ nhan sắc cực kỳ nổi bật. Vẻ đẹp tuổi 24 của cô khiến hàng triệu khán giả si mê.

Trong phim, nhân vật Lee Eun Hyo của Ha Ji Won là một nữ sinh viên xinh đẹp vô cùng. Cô là người tình trong mộng của nam chính Jang Eun Shik. Ban đầu, Lee Eun Hyo không yêu Jang Eun Shik mà phải lòng chàng công tử nhà giàu Ham Sung Ok. Tuy nhiên sau khi trải qua một loạt sự kiện, cô đã biết ai mới là tình yêu định mệnh của mình.

Nhắc đến những bộ phim Hàn 18+ nổi bật của màn ảnh Hàn, không thể không nhắc tới "Sex is zero". Tác phẩm này có sự tham gia của mỹ nhân đình đám Ha Ji Won trong vai nữ chính Lee Eun Hyo.

Trước khi nổi đình nổi đám với vai diễn trong phim "Sex is Zero", từ thuở bé, cô đã sở hữu nhan sắc nổi bật hơn so với bạn bè đồng trang lứa và ước mơ trở thành một diễn viên. Đến khi Ha Ji Won học trung học, một công ty giải trí đã nhìn thấy hình ảnh của cô tại một studio và nhanh chóng liên lạc.

Từ đây, cô được đào tạo để trở thành một người mẫu. Tuy nhiên, con đường đến với môn nghệ thuật thứ 7 của Ha Ji Won không dễ dàng đến thế. Để thực hiện được giấc mơ làm diễn viên, cô phải vượt qua 100 lần thử vai thất bại.

Ha Ji Won nổi bật trong phim "Hoàng hậu Ki".

Đến nay, sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Ha Ji Won đã được công nhận là "đả nữ" xinh đẹp và tài năng bậc nhất màn ảnh Hàn. Cô khẳng định được vị thế trên màn ảnh thông qua hàng loạt vai diễn đa dạng trong các bộ phim ăn khách.