Mỹ nhân phim 'Sex is Zero' khoe nhan sắc bên chồng cũ kém 18 tuổi tại Việt Nam

Ham So Won, mỹ nhân phim 'Sex is Zero', vừa chia sẻ hình ảnh chụp cùng chồng cũ kém cô 18 tuổi, tại Việt Nam.

Loạt ảnh nhanh chóng leo top tìm kiếm trên Naver (cổng thông tin lớn nhất Hàn Quốc). Ham So Won sinh năm 1976, từng gây ấn tượng mạnh với vai diễn trong bộ phim Sex is Zero - Tình dục là chuyện nhỏ. Mới đây, cô đã đăng tải những hình ảnh chụp tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, cùng chồng cũ trẻ hơn cô 18 tuổi. Ham So Won đăng ảnh mới bên chồng cũ tại Việt Nam. Trong những bức ảnh này, Ham So Won tự tin khoe mặt mộc với làn da căng mịn, trẻ trung đáng kinh ngạc. Dù chênh lệch tuổi tác đáng kể, nhưng khi đứng cạnh nhau, cô và chồng cũ trông không có sự khác biệt lớn về ngoại hình. Cô viết: "Anh là ai? Đó là chồng cũ của tôi, Jin Hua. Anh ấy đến TP.HCM để tham dự lễ tốt nghiệp của Hye Jeong (con gái chung của cặp đôi). Tôi sẽ đăng ảnh tốt nghiệp của Hye Jeong sau bữa trưa". Những hình ảnh này nhanh chóng leo lên top 5 tìm kiếm trên Naver, cổng thông tin hàng đầu Hàn Quốc, chỉ sau một ngày đăng tải. Mặc dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, nhưng cuộc sống và những hoạt động của Ham So Won vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, đặc biệt khi cô cùng chồng cũ xuất hiện tại Việt Nam. Trước khi nổi tiếng với Sex is Zero, Ham So Won đã đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương năm 1997. Sau đó, cô chuyển hướng sang diễn xuất nhưng chỉ tham gia ba bộ phim trước khi giải nghệ vào năm 2003. Ham So Won nổi tiếng khi tham gia bộ phim Sex is Zero - Tình dục là chuyện nhỏ. Dù sự nghiệp diễn xuất không kéo dài, nhưng đời tư của cô, đặc biệt là cuộc hôn nhân với người chồng kém 18 tuổi - Trần Hoa - sinh năm 1994, người Trung Quốc, luôn là đề tài thu hút sự chú ý. Ham So Won và Trần Hoa đăng ký kết hôn năm 2018, bất chấp phản đối từ hai bên gia đình. Trên SBS, nữ diễn viên tiết lộ cha mẹ Trần Hoa từng phản ứng dữ dội, bố anh dọa đoạn tuyệt tình cha con. Nhưng vì cả hai kiên quyết đến với nhau, cha mẹ Trần Hoa dần chấp thuận. Sau khi kết hôn, Trần Hoa sang Hàn Quốc sống, cùng vợ tham gia các show truyền hình. Năm 2021, họ gây chú ý với show thực tế Taste of Wife của TV Chosun. Cả hai làm thủ tục ly hôn từ tháng 12/2022 do nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống.