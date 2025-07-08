Mỹ nhân MasterChef qua đời vì tai nạn kinh hoàng ở tuổi 38

Vào ngày 7/8, Page Six đưa tin thí sinh MasterChef Mexico Yanin Campos đã qua đời ở tuổi 38. Cô qua đời do gặp phải tai nạn giao thông kinh hoàng tại quê nhà Chihuahua, Mexico. Theo đó, chiếc xe Yanin Campos điều khiển bị mất lái, đâm phải 1 ô tô khác đang đỗ vào lúc 6h30 sáng ngày 2/8.

Thí sinh MasterChef nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viên Del Parque. Tuy nhiên vì chấn thương quá nghiêm trọng nên Yanin Campos không thể qua khỏi, cô trút hơi thở cuối cùng vào ngày 4/8. Anh trai Raul Campos xác nhận cái chết của Yanin Campos thông qua mạng xã hội: "Gửi gia đình và bạn bè, chúng tôi đau lòng thông báo rằng em gái Yanin Campos của tôi đã ra đi". Anh trai thí sinh MasterChef cũng bày tỏ lòng cảm ơn những người đến tang lễ tiễn đưa em gái.