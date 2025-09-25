Mỹ nhân mang vẻ đẹp dịu dàng mất tích gần 30 năm, được khán giả truy tìm là ai?

Diệu Ái từng là một hiện tượng khi mang vẻ đẹp dịu dàng, mái tóc dài buông xõa, sống mũi cao thon gọn và đôi mắt to sâu.

Thập niên 1990, Diệu Ái là một trong những người mẫu ảnh được săn đón, bên cạnh Diễm Hương, Việt Trinh… Thời điểm đó, Diệu Ái và Thái San thường xuất hiện chung trong các bộ ảnh xuân và được đông đảo khán giả yêu thích.

Vẻ đẹp dịu dàng của Diệu Ái. Ảnh: Facebook Mỹ nhân Việt Nam

Diệu Ái (sinh năm 1972) từ nhỏ Diệu Ái đã rất mê làm điệu và rất thích tạo dáng chụp hình. Bố của Diệu Ái là giáo viên dạy tiếng Anh tại nhà, mặc dù chị sinh ra ở Sài Gòn, không còn giọng nói Huế như bố mẹ nhưng Diệu Ái vẫn thừa hưởng được cái duyên ăn nói dịu dàng. Lớn lên, chị bắt đầu cảm giác thích đóng phim nhưng do xuất thân từ gia đình gốc Huế nên không được bố mẹ ủng hộ.