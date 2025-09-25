Mỹ nhân mang vẻ đẹp dịu dàng mất tích gần 30 năm, được khán giả truy tìm là ai?

Diệu Ái từng là một hiện tượng khi mang vẻ đẹp dịu dàng, mái tóc dài buông xõa, sống mũi cao thon gọn và đôi mắt to sâu.
Thập niên 1990, Diệu Ái là một trong những người mẫu ảnh được săn đón, bên cạnh Diễm Hương, Việt Trinh… Thời điểm đó, Diệu Ái và Thái San thường xuất hiện chung trong các bộ ảnh xuân và được đông đảo khán giả yêu thích.
Diệu Ái (sinh năm 1972) từ nhỏ Diệu Ái đã rất mê làm điệu và rất thích tạo dáng chụp hình. Bố của Diệu Ái là giáo viên dạy tiếng Anh tại nhà, mặc dù chị sinh ra ở Sài Gòn, không còn giọng nói Huế như bố mẹ nhưng Diệu Ái vẫn thừa hưởng được cái duyên ăn nói dịu dàng. Lớn lên, chị bắt đầu cảm giác thích đóng phim nhưng do xuất thân từ gia đình gốc Huế nên không được bố mẹ ủng hộ.
Từ đó, ý nghĩ đóng phim của chị cũng dần chìm vào quên lãng vì chị cũng không nghĩ rằng mình sẽ trở thành một diễn viên trong tương lai. Tốt nghiệp xong phổ thông trung học, do có sắc vóc nên Diệu Ái bắt đầu tham gia biểu diễn thời trang ở một số nơi.
Năm 1993, nhân có cuộc thi Những ngôi sao nghệ thuật ở nhà hát Hòa Bình, Diệu Ái tham gia cuộc thi do sự đứng ra động viên ủng hộ của mẹ. Trong một rừng bông hoa xinh đẹp vào vòng chung kết cuộc thi này, Diệu Ái không thật sự nổi bật kiêu sa ở ngoại hình và cách diễn. Dù không đạt giải cao nhưng Diệu Ái là hình ảnh của sự dịu dàng, tinh tế để lại nhiều ấn tượng. Đó cũng là duyên may trên con đường của chị đến với điện ảnh, ước mơ năm nào gần như đạt đúng nguyện vọng.
Sau khi học xong lớp diễn xuất của Hội điện ảnh trong 6 tháng, Diệu Ái mới vào vai đầu tiên trong phim Chuyện cổ tích của Xí nghiệp Phương Nam thực hiện. Thực ra, đó chỉ là những bước chập chững đầu tiên làm quen với ống kính. Bộ phim đầu tiên để lại cho Diệu Ái rất nhiều ấn tượng. Chị không biết thế nào là đứng trước ống kính diễn xuất, mặt cứ đơ ra, sau đó nhờ đạo diễn chỉ đạo diễn xuất chị mới từ từ quen dần.
Diệu Ái ngày càng được các đạo diễn chú ý và mời đóng phim nhiều hơn. Chỉ hơn một năm mà chị tham gia trong 4 bộ phim: Chuyện cổ tích (vai người vợ xinh đẹp); Nước mắt giang hồ (vai Thương); Cô nữ sinh bướng bỉnh (vai Trà My, cùng với Việt Trinh, Nguyễn Huỳnh) và vai Loan trong phim Nữ sinh quý tộc (đóng cùng với Diễm Hương, Lý Hùng, Huỳnh Anh Tuấn).
Năm 1994 là năm thành công nhất trong sự nghiệp của Diệu Ái. Nét đẹp của chị mang một làn gió mới mát mẻ cho nền phim ảnh nước nhà. Mùa lịch năm 1994, Diệu Ái cũng là một trong những người mẫu được các nhà nhiếp ảnh săn lùng bên cạnh Diễm Hương, Việt Trinh, Thanh Xuân…Thời đó, cặp đôi Diệu Ái và Thái San rất đình đám trong nhiều bức ảnh lịch xuân nổi tiếng.
Nghề diễn viên điện ảnh đối với chị rất cực nhưng lại có nhiều kỷ niệm vui. Có phim vào vai cứ quay sáng đêm, mắt mở không ra. Nhưng khi phim được công chiếu rộng rãi, thấy hình ảnh nhân vật của mình xuất hiện trên màn ảnh, bao nhiêu mệt mỏi của chị cũng đều tan biến. Diệu Ái không thần tượng ai nhưng lại rất thích nét diễn xuất của các diễn viên đàn chị như: Lê Khanh, Thu Hà, Việt Trinh, Diễm Hương.
Mặc dù Diệu Ái chỉ đóng vai thứ trong các phim đã tham gia, nhưng chị luôn dành một tình yêu lớn cho điện ảnh. Chị vẫn luôn cháy hết mình, cố gắng hết sức để hoàn thành tốt trọn vẹn những vai diễn của mình và chưa bao giờ chị nghĩ sẽ chia tay với tình yêu điện ảnh này. Diệu Ái đã từng tâm sự: “Nếu khán giả không còn chấp nhận tôi thì bằng vốn ngoại ngữ tôi sẽ làm việc ở một văn phòng nào đó nhưng cầu trời điều đó đừng xảy ra với tôi”.
Sau thời kỳ phim thị trường thoái trào, các diễn viên nổi tiếng dần rút lui và Diệu Ái cũng rời xa màn ảnh để lại nhiều nuối tiếc cho khán giả. Đã gần 30 năm trôi qua, thông tin về chị cũng trở nên ít ỏi, nhưng nét đẹp yêu kiều năm xưa của chị vẫn để lại trong lòng khán giả nhiều ấn tượng tốt đẹp.
Chia sẻ về bạn diễn Diệu Ái, diễn viên Lý Hùng cho biết, anh từng hợp tác với Diệu Ái trong phim Nữ sinh quý tộc: "Diệu Ái rất cầu tiến, chăm chỉ. Nét đẹp của Diệu Ái hiền lành, nhẹ nhàng y như tên của cô ấy vậy. Cô ấy có tiềm năng để tiến xa hơn trong nghề nhưng tiếc là ngừng hoạt động nghệ thuật quá sớm".
Được biết, Diệu Ái định cư ở Mỹ nhiều năm nay. Chị có cuộc sống bình yên bên gia đình và thi thoảng về Việt Nam thăm bạn bè. Khán giả trên các diễn đàn điện ảnh vẫn luôn ngưỡng mộ vẻ đẹp của Diệu Ái vào truy tìm hình ảnh của chị nhưng hầu như không tìm được thông tin nào.