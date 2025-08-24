Mỹ nhân mặc đẹp nhất Cannes, giỏi 3 thứ tiếng thắng Miss Universe Thailand 2025

Vượt qua 76 thí sinh, đại diện tỉnh Saraburi - Veena Praveenar Singh đăng quang Miss Universe Thailand 2025. Cô năm nay 29 tuổi và hiện là giám đốc sáng tạo chương trình trực tuyến "The Spark Show".

Tối 23/8, chung kết Miss Universe Thailand (Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan) 2025 khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về Veena Praveenar Singh Thakral - người đẹp gốc Ấn Độ sinh ra tại Thái Lan.

Khoảnh khắc đăng quang:

Veena sở hữu vẻ đẹp sắc sảo với đôi mắt sâu, sống mũi cao và gương mặt thanh thoát lai Ấn - Thái.
Ở tuổi 29, Veena gây ấn tượng không chỉ bởi nhan sắc quyến rũ mà còn bởi học vấn đáng nể. Cô tốt nghiệp ngành Giáo dục khai phóng tại Đại học Thammasat và từng tham gia khóa học tiếng Nga vào năm 2015. Ngoài tiếng Thái, Veena thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Nga.
Veena từng tham gia Miss Universe Thailand 3 lần nhưng đều vụt mất chiến thắng: Á hậu 2 (2018), Á hậu 1 (2020) và Á hậu 2 (2023).
Tại Miss Universe Thailand 2025, Veena thu về loạt giải thưởng phụ quan trọng như: “Star of the Night - Nữ hoàng tiệc đêm” và “Best Seller Award” với chiến dịch bán hàng đạt doanh thu hơn 3,5 triệu baht (hơn 2,7 tỷ đồng). Ngoài ra, cô còn thắng thêm 4 giải thưởng từ nhà tài trợ trong đêm chung kết.
Trong đêm chung kết, Veena nhận được câu hỏi: Thái Lan sắp đăng cai và chào đón hơn 130 đại diện nhan sắc từ khắp nơi trên thế giới tại Miss Universe lần thứ 74 vào tháng 11 này. Nếu bạn phải gửi một thông điệp ngắn gọn phản ánh bản sắc Thái Lan để các thí sinh cảm nhận được nét độc đáo của đất nước, bạn sẽ nói gì?... Cô trả lời: “Thái Lan có rất nhiều truyền thống đa dạng, đặc biệt là ẩm thực ngon miệng và con người luôn tươi cười. Chúng tôi hân hoan chào đón du khách mọi lứa tuổi, mọi giới tính. Chúng tôi có các trung tâm dịch vụ sẵn sàng phục vụ tất cả mọi người. Hãy đến du lịch Thái Lan nhé, bởi bạn sẽ nhận được niềm vui, hạnh phúc và mang theo nụ cười trở về nhà của mình".
Chiến thắng của Veena nhận được sự đồng thuận từ đông đảo người hâm mộ Thái Lan và quốc tế. Từ đầu mùa giải, cô gây ấn tượng với sự tự tin, nỗ lực và chuyên nghiệp trong mọi hoạt động.
Song song với sự nghiệp sắc đẹp, Veena còn là một doanh nhân thành đạt. Từ năm 2021 - 2023, cô giữ vị trí quản lý tại công ty Aura Media và là giám đốc sáng tạo chương trình trực tuyến "The Spark Show" - dự án từng đoạt giải "Best Campaign in Corporate Social Responsibility" tại Marketing Excellence Awards 2022. 
Năm 2024, cô ra mắt thương hiệu son dưỡng Maharani by Veena, đánh dấu bước tiến trong lĩnh vực kinh doanh làm đẹp.
Veena kết hôn tháng 2/2022 với doanh nhân gốc Ấn. Tuy nhiên đến đầu năm 2025, cả 2 xác nhận đã ly hôn trong êm ấm.
Veena từng gây tiếng vang khi tham dự Liên hoan phim Cannes 2025 với diện mạo lộng lẫy. Cô cũng được xếp vào danh sách “Người mặc đẹp nhất Cannes” của tạp chí HELLO!
 Người đẹp có phong cách thời trang sành điệu và sang chảnh. Tân hoa hậu thường diện những mẫu váy đắt tiền và được thiết kế riêng.
Veena từng trải qua những năm tháng bị bắt nạt vì ngoại hình thời trung học. Trải nghiệm này đã thôi thúc cô phát động chiến dịch “Be an ally, not a bully”, kêu gọi cộng đồng chống bắt nạt học đường và lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái.
Với sắc vóc nổi bật, học vấn ấn tượng và kinh nghiệm thi đấu dày dặn, Veena được kỳ vọng sẽ đưa Thái Lan tiến sâu tại Miss Universe 2025, thậm chí trở thành ứng viên sáng giá cho vương miện năm nay.

