Mỹ nhân khiến Châu Tấn, Lưu Diệc Phi bị chê cười

Thay đổi cục diện

Tối 6/9 (theo giờ địa phương), Tân Chỉ Lôi được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Liên hoan phim Venice lần thứ 82 (Italy), với vai diễn trong Nhật quải trung thiên (The Sun Rises On Us All).

Thành tích này gây chấn động showbiz Hoa ngữ. Trước đó, người đẹp sinh năm 1986 không gây nhiều chú ý tại sự kiện quốc tế này như Thư Kỳ hay Lương Triều Vỹ.

Theo Sohu, lần gần nhất có người gốc Hoa giành ảnh hậu Venice là chuyện cách đây 14 năm. Tân Chỉ Lôi không chỉ là nữ diễn viên gốc Hoa thứ 3 đạt được danh hiệu quan trọng tại Venice, mà còn là diễn viên đến từ Trung Quốc đại lục đầu tiên có được vinh dự này - Củng Lợi mang quốc tịch Singapore và Diệp Đức Nhàn có quốc tịch Mỹ, đồng thời là người đầu tiên trong lứa diễn viên 8X.

Tân Chỉ Lôi thăng cấp trong showbiz Hoa ngữ nhờ giải ảnh hậu Venice. Ảnh: Getty Images.

Sau khi giải thưởng được công bố, thương hiệu Chanel liên tục đăng 5 bài ủng hộ. Lam Doanh Doanh, Chung Sở Hy, Lý Băng Băng cùng nhiều nghệ sĩ khác gửi lời chúc mừng. Mạng lưới quan hệ trong giới của mỹ nhân Khánh dư niên bất ngờ mở rộng, chứng minh hiệu ứng đòn bẩy mà giải thưởng quốc tế có thể mang lại.