Mỹ nhân 'Hồng lâu mộng' từng 3 lần phá thai, giờ ăn chay niệm Phật chuộc lỗi lầm

Năm 1987, Hồng lâu mộng lên sóng và phá vỡ kỷ lục người xem lúc bấy giờ. Phim không chỉ là một hiện tượng của làng phim Trung Quốc mà còn là tác phẩm ghi dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của một dàn diễn viên, trong đó có Cơ Ngọc (đóng vai Sa Ngọc).

Trong Hồng lâu mộng, Sa Ngọc là con gái một nhà quyền quý ở Tô Châu, vì nhiều bệnh nên đi tu từ bé nhưng vẫn để tóc. Trong phim, Sa Ngọc có tính cách rất kiêu kỳ và cao ngạo.