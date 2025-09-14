Mỹ nhân duy nhất 2 lần đăng quang Hoa hậu Việt Nam, lấy chồng giáo sư là học trò của bố, đời tư bí ẩn sau cú sốc lớn từ gia đình

Năm 1996, Nguyễn Thiên Nga đăng quang Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam) năm 1996 khi đang là sinh viên của Đại học Ngoại thương (TP.HCM).

Tại cuộc thi năm 1996, sự thể hiện của Thiên Nga được ban giám khảo và khán giả đánh giá cao. Không chỉ xuất thân trong gia đình gia giáo, học vấn giỏi, Thiên Nga còn sở hữu ngoại hình sáng. So với các hoa hậu đời đầu, người đẹp có chiều cao vượt trội 1m70 cùng số đo 3 vòng ấn tượng là 84-60-90 cm.

Ba năm sau, vào năm 1999, Bộ Văn hóa Thông tin tổ chức một cuộc thi khác cũng mang tên Hoa hậu Việt Nam để chọn đại diện tham dự Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế, và Nguyễn Thiên Nga tiếp tục giành vương miện. Nguyễn Thiên Nga đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế. Tại đấu trường này, cô vào đến Top 10 chung cuộc và đạt danh hiệu Á hậu 2 khu vực Đông Nam Á.