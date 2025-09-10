Mỹ nhân đình đám gây shock với ngoại hình già nua sau khi chồng đi tù 14 năm, bị phạt 2000 tỷ

Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh tình cờ bắt gặp An Dĩ Hiên khi đang dùng bữa tại nhà hàng nổi tiếng. Nữ diễn viên đình đám một thời diện trang phục giản dị, không trang điểm, đội mũ lưỡi trai.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lộng lẫy thường thấy, cô khá thư giãn, thoải mái dùng bữa cùng bạn bè và các con. Ngay khi nhận ra có ống kính hướng về phía mình, An Dĩ Hiên đã kéo mũ xuống thấp hơn và cẩn trọng khi dùng bữa.

Ngay khi những bức ảnh được lan truyền trên mạng, nhiều netizens bày tỏ ngỡ ngàng vì không thể nhận ra An Dĩ Hiên. Trong ảnh, làn da nữ diễn viên có phần chảy xệ, nhăn nheo, già đi trông thấy.

Cư dân mạng để lại bình luận: "Không thể tin An Dĩ Hiên đã già đến như vậy, nhìn ảnh thì tôi nghĩ cô ấy đã phải 60 tuổi", "Có lẽ khoảng thời gian qua cô ấy đã sống khá áp lực", "Có lẽ do góc chụp hoặc thiếu ánh sáng nên nhìn cô ấy tiều tụy, xuống sắc",...