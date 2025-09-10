Mỹ nhân đình đám gây shock với ngoại hình già nua sau khi chồng đi tù 14 năm, bị phạt 2000 tỷ

Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh tình cờ bắt gặp An Dĩ Hiên khi đang dùng bữa tại nhà hàng nổi tiếng. Nữ diễn viên đình đám một thời diện trang phục giản dị, không trang điểm, đội mũ lưỡi trai.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lộng lẫy thường thấy, cô khá thư giãn, thoải mái dùng bữa cùng bạn bè và các con. Ngay khi nhận ra có ống kính hướng về phía mình, An Dĩ Hiên đã kéo mũ xuống thấp hơn và cẩn trọng khi dùng bữa.
Ngay khi những bức ảnh được lan truyền trên mạng, nhiều netizens bày tỏ ngỡ ngàng vì không thể nhận ra An Dĩ Hiên. Trong ảnh, làn da nữ diễn viên có phần chảy xệ, nhăn nheo, già đi trông thấy.
Cư dân mạng để lại bình luận: "Không thể tin An Dĩ Hiên đã già đến như vậy, nhìn ảnh thì tôi nghĩ cô ấy đã phải 60 tuổi", "Có lẽ khoảng thời gian qua cô ấy đã sống khá áp lực", "Có lẽ do góc chụp hoặc thiếu ánh sáng nên nhìn cô ấy tiều tụy, xuống sắc",...
An Dĩ Hiên sinh năm 1980, xuất thân trong một gia đình giàu có. Bước chân vào showbiz không lâu, nữ diễn viên nhanh chóng nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm: Những ngã rẽ cuộc đời, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện, Ỷ Thiên Đồ Long ký...
Cô từng được mệnh danh là "công chúa showbiz" nhờ vào ngoại hình xinh đẹp nổi bật cùng xuất thân hào môn.
Tháng 6/2017, cô kết hôn cùng Trần Vinh Luyện, một đại gia sòng bài tại Macau. Sau khi sinh con trai đầu lòng, ông xã mua liên tiếp 4 căn hộ cao cấp thưởng cho An Dĩ Hiên. Năm 2020, cô tiếp tục hạ sinh 1 bé gái.
Kể từ năm 2018 tới nay cô đã không tham gia đóng phim, ít xuất hiện trước công chúng, song chuyện đời tư của cô vẫn được cư dân mạng đặc biệt quan tâm.
Vào tháng 1/2022, chồng của An Dĩ Hiên bị bắt vì hoạt động đánh bạc bất hợp pháp. Doanh nhân Trần Vinh Luyện bị cáo buộc 83 tội danh bao gồm rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập và cầm đầu tổ chức tội phạm,...
Sau khi bị bắt, Trần Vinh Luyện bị kết án sơ thẩm 14 năm, đồng thời bị phạt 90 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng). Trong các phiên tòa xét xử, An Dĩ Hiên đều vắng mặt. Cô cũng không có bất cứ phát ngôn hay động thái cụ thể nào sau khi chồng vào tù.
Trước đó, có tin đồn nữ diễn viên sẽ quay lại giới giải trí để kiếm tiền, song truyền thông Đài Loan khẳng định cô không định hoạt động showbiz trở lại. Cha mẹ An Dĩ Hiên đã kinh doanh nhiều năm và sở hữu khối tài sản đáng kể. Được biết cha cô nắm giữ sản nghiệp lớn, là chủ tịch một tập đoàn thiên về may mặc.
Ông nội An Dĩ Hiên còn là cái tên quyền lực trong ngành quân sự, còn bà nội là địa chủ sở hữu hàng loạt bất động sản khủng. Người đẹp còn có vài căn nhà cho thuê, với giá thuê hàng tháng lên tới một triệu Đài tệ, nên khả năng cô quay lại làng giải trí là rất thấp.