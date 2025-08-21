Mỹ nhân đẹp nhất 'Thiên long bát bộ' bỏ showbiz cưới đại gia, giờ làm giảng viên

Trong Thiên long bát bộ năm 2003, nhân vật A Tử do diễn viên Trần Hảo thủ vai để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Không chỉ bởi tài năng diễn xuất nhạy bén, Trần Hảo còn được yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp mĩ miều.

Nàng A Tử xinh đẹp nhất của "Thiên long bát bộ" do Trần Hảo đóng.

Theo Sina, dù nhiều năm qua có các phiên bản Thiên long bát bộ khác nhau, song khó ai có thể vượt qua vai diễn A Tử của Trần Hảo. Các đàn em như Lưu Nhã Sắt (đóng A Tử trong Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện), Giả Thanh (Thiên long bát bộ 2013), Hà Hoằng San (Thiên long bát bộ 2021) đều không thành công, làm hài lòng khán giả như Trần Hảo.

Mỗi khi có dự án Thiên long bát bộ khác được chuyển thể, vẻ đẹp nổi bật và khả năng diễn xuất tốt của nữ diễn viên lại được nhớ tới.

Trần Hảo sinh năm 1979, tốt nghiệp khoa diễn xuất Học viện Hý kịch trung ương. Cô trở nên nổi tiếng nhờ vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh Ngọn núi nào, con người nào, con chó nào năm 1999. Vai diễn trong phim đã mang về cho cô đề cử "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" tại Giải thưởng điện ảnh Kim Kê.